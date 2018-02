Lacalle Pou dijo que no comparte que militares cumplan tareas policiales, y aseguró que no pedirá renuncia de Bonomi

Ayer, durante casi dos horas y media los diputados y senadores del sector Todos hacia Adelante, del Partido Nacional (PN), estuvieron reunidos para tratar dos temas: la inseguridad y los reclamos de los productores rurales. A la salida del encuentro, el líder del sector, Luis Lacalle Pou, aseguró que no pedirá la renuncia del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, porque “lo ha sostenido el presidente [Tabaré] Vázquez desde el principio y lamentablemente hay una actitud de varios jerarcas de atornillarse al sillón”.

Sostuvo que “cada vez que sucede un delito que termina en homicidio, [en el gobierno] se le pone un tema, un título, de alguna manera se degrada la vida humana diciendo que es un ajuste de cuentas u otra cosa”, e insistió en que no pedirá cambio de autoridades pero “al gobierno le queda mucho tiempo y la vida de las personas es día a día, minuto a minuto, y hay que cuidarla”.

Raros Eduardo Juárez, secretario de organización de la Unión de Sindicatos Policiales del Uruguay (Usip), dijo a la diaria que las declaraciones de la fiscal penal Diana Salvo “son raras”. La representante del Ministerio Público había dicho a El Observador que le resultaba “rarísimo” que la Policía no hubiera podido atrapar a Christian Damián Pastorino, autor del asesinato de la cajera, que estaba requerido desde diciembre. La fiscal contó que libró cinco órdenes de allanamiento para capturar al joven que no arrojaron resultados positivos. “Encuentran y desbaratan a varias bandas internacionales, pero no pueden encontrar a un delincuente que se mueve en el ámbito doméstico. Es extrañísimo”, agregó Salvo. Juárez observó que lo dicho por la fiscal “suena a que la culpa es de la Policía, que hay algo que no le cierra”. “Creo que hay que tener cuidado con las declaraciones, sobre todo cuando son públicas, porque pueden ser malinterpretadas. Creo que debería ser más clara. Quien lleva adelante las investigaciones es la Fiscalía, así que no entiendo”, agregó. El policía consideró “lamentable” que legisladores hagan “política con la muerte de una trabajadora” y criticó “que lo único que buscan es sacar a los militares a la calle”, en vez “de realizar proyectos de ley”. También defendió a sus compañeros que “dejan todo” para capturar a Pastorino y que, en vez de alentarlos y “reconocer el esfuerzo de los trabajadores policiales”, se sale “a pegar y pedir militares”, con una “lamentable actitud”.

Para el nacionalista “lo que está faltando es que alguien diga que se terminó el recreo”. Sin mencionarlo, se refirió al asesinato de Florencia Cabrera, la cajera de supermercado que perdió la vida el sábado: “La sociedad vio este fin de semana lo que ha pasado, y sabemos que en poco tiempo la política del gobierno en materia de seguridad seguirá siendo la misma”. En contraposición, ejemplificó que una muestra de que la Policía cumple cuando se le da las “herramientas” es lo que “vimos en Maldonado”: la detención de la banda de asaltantes mexicanos que robaron la joyería del hotel Conrad.

El líder de Todos reiteró que su partido presentó una serie de medidas que “el gobierno ha desechado”, pero aseguró que “es más un tema de actitud del presidente de la República y del ministro del Interior para con las fuerzas policiales que otra cosa”.

En rueda de prensa, Lacalle Pou fue consultado sobre la propuesta de Jorge Larrañaga; el líder del sector Alianza Nacional, del PN, publicó el domingo un tuit que decía: “Soy partidario de utilizar militares ayudando a los policías, de aumentar penas, de hacer que se cumplan efectivamente y no sean perforadas por beneficios liberatorios. Estamos sitiados por los delincuentes. El Gobierno debe reaccionar. Hace años que lo venimos sosteniendo”. El líder de Todos respondió: “Nosotros tenemos una Policía que parte de ella está casi militarizada, parte de ella tiene más de 1.000 efectivos y una dotación de armamento muy potente. Yo he visitado la guardia nacional [Guardia Republicana] y [he comprobado que] tiene herramientas muy buenas para ponerlas en práctica. Donde ha estado, ha cumplido, pero no desestimemos la acción del policía común, del guardia civil, porque los esfuerzos, el sacrificio y la preparación para protegernos a todos nosotros lo hace el policía. Lo que falta es el respaldo moral y legal por parte del Estado”. Como la respuesta del senador no fue clara, un periodista le preguntó si “podría llegar a interferir sumar militares al accionar policial”, y Lacalle aseguró: “Lo que estoy diciendo es que existe una guardia nacional que es una policía militarizada, por su armamento, sus tácticas, sus técnicas y su preparación”. Sin embargo, todavía sobrevolaba la interrogante: ¿Lacalle Pou estaba de acuerdo o no con la propuesta de Larrañaga? A pesar de que aseguró que no sabía lo que había dicho su compañero de partido, sostuvo que en el programa de gobierno que elaboraron para la campaña de 2014 estaba contemplada la formación de una guardia nacional “con despliegue territorial en todo el país”. Consultado por tercera vez sobre si compartía la idea de que efectivos militares cumplan tareas policiales, finalmente, respondió: “No, no lo comparto”.

El senador también fue consultado sobre el intercambio que mantuvo ayer de mañana el presidente Tabaré Vázquez con algunos productores autoconvocados y sostuvo que antes de entrar en la reunión tuvo acceso a “dos o tres” videos. “Por suerte, Uruguay es un país en el que los políticos van al estadio, al carnaval, al supermercado, al almacén. Caminan solos por ahí y la gente se nos acerca a decirnos las cosas. Los dirigentes políticos estamos sometidos a la crítica; al que no le guste la crítica que no se dedique a la actividad política. Si la sociedad ve que el país está mal, la responsabilidad y la culpa son de los políticos, cada uno en su dimensión y con sus herramientas. Siempre es bueno que a los políticos se nos digan las cosas; a veces capaz que se levanta un poco la voz, pero hay que entender cómo está la gente, mucha está pasando por un mal momento y nos exigen medidas y respuestas”, afirmó. El líder nacionalista insinuó que “capaz” que Vázquez “tiene falta de costumbre de estar cerca de la población”, y aseguró que una manera de desmerecer los reclamos de los productores es decir que se trata de una actitud político partidaria. “Es más viejo que el agujero del mate: cuando uno no está de acuerdo con un reclamo descalifica al reclamante”, afirmó.

Miradas distintas El Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) emitió un comunicado “ante los reiterados hechos de violencia que vive nuestra sociedad”, como el homicidio “de una joven trabajadora”. En el documento declara que “los acontecimientos referidos demuestran que el país vive una emergencia en materia de seguridad pública” y que “el Estado ya hace tiempo que no garantiza a los ciudadanos el pleno goce de sus derechos, empezando por el primero de todos, que es el derecho a la vida”. También expresa que “las políticas del gobierno en dicho sentido han fracasado, resultando ineficaces y, en ocasiones, tardías” y que “es menester aplicar todos los medios disponibles para asegurar el cometido esencial de la seguridad interior, indispensable para el bienestar de los uruguayos, por encima de la resignada tesitura de explicar los hechos y las causas del delito”. Finalmente, anuncia que el PN presentará un informe con las iniciativas presentadas sobre el tema por sus legisladores en el Parlamento durante el actual período de gobierno. En tanto, el Frente Amplio (FA) emitió una declaración de respaldo al presidente Tabaré Vázquez, porque demostró “sensibilidad ante reclamos justos y a tiempo de sectores de pequeños y medianos productores rurales”, pero rechaza “cualquier tipo de actitud que no contribuya al diálogo republicano que caracteriza a la sociedad uruguaya”. “Además, ante el ruido de unos pocos, que no se oculten las medidas ya concretadas, que fueron: constitución del fondo de garantía lechero, y devolución del IVA en la compra del gasoil para pequeños y medianos productores que tributen Imeba (lecheros, arroceros y granjeros)”, agrega el FA. También menciona los anuncios hechos por el gobierno de extensión de beneficios para más productores.

