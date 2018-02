MEC contratará a argentinos que clonaban tarjetas del BROU “para que le cambien el ADN a la educación”

El Consejo de Ministros especial de Anchorena declaró que la educación será uno de los cuatro temas que priorizará en 2018, dado que el milagro de obtener mejores resultados con una inversión mínima y cero idea parece no producirse. Por eso no llama la atención el anuncio que hicieron autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) de que contratarán a la recientemente capturada banda de argentinos que clonaba las tarjetas de los cajeros del BROU y estafaba a los clientes. “Es que prometimos cambiar el ADN de la educación”, dijo un alto jerarca del MEC que prefirió no identificarse porque manda a sus hijos a un liceo privado. “Pero, dado que [Fernando] Filgueira se fue y el único experto en genética humana que tenía el gobierno parece que no puede ejercer, consideramos que cualquiera que sepa algo de clonado podría ser de gran utilidad”. Consultado por el origen argentino y ladri de los expertos, el jerarca declaró: “Con [Julio] Bocca funcionó, no vemos por qué no podría hacerlo ahora con la educación”.