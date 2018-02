MGAP no permitió participar a colonos en reunión sobre agro porque no eran parte de la delegación de autoconvocados

La autoconvocatoria de los productores autoconvocados está generando algunos problemas. Ayer, el movimiento Un Solo Uruguay debió salir a desmarcarse de la manifestación autoconvocada en la puerta del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), donde varios productores le reclamaron de mala manera al presidente Tabaré Vázquez que cambie las políticas de gobierno. Uno de ellos prometió que encontraría al asesino de la trabajadora del supermercado, y otro aseguró que sacaría al Frente Amplio del poder. Un Solo Uruguay expresó en un comunicado que no se sentía representado por tanta espontaneidad.

Pero el carácter del movimiento también generó problemas en la asistencia a la reunión en la sede de la cartera. A los representantes de los productores autoconvocados que concurrieron a las dos reuniones previas con Vázquez los acompañó al MGAP Mario Thedy, presidente de la Mesa Nacional de Colonos (MNC), pero no le permitieron ingresar al encuentro.

A la salida, cuando Vázquez estaba por subir al auto, el colono Gabriel Arrieta le preguntó por qué no habían podido ingresar y el presidente le respondió que tenían que solicitarlo formalmente. Arrieta lo trató de mentiroso y aseguró que ya habían hecho una solicitud para ser recibidos por el gobierno. Vázquez insistió en que el pedido no había llegado a la Torre Ejecutiva, y Arrieta entonces dijo que el 18 de noviembre le presentaron al Instituto Nacional de Colonización (INC) una serie de medidas para los colonos y que no tuvieron respuesta. El presidente insistió en que no lo tratara de mentiroso, le pidió que no se subiera al carro y le recomendó presentar el pedido de audiencia formalmente en la Torre Ejecutiva.

Según confirmó Thedy a la diaria, la MNC nunca solicitó formalmente participar en el encuentro para discutir soluciones a los problemas del sector agropecuario. “Íbamos de la mano de todos estos productores que son los de ‘Por un solo Uruguay’. Cuando ingresamos al Ministerio de Ganadería, no nos permitieron ingresar. La MNC participa en [el grupo de] los productores autoconvocados, y nosotros estábamos ahí porque los problemas de los colonos los queremos llevar los colonos, no queremos que nadie hable por nosotros”, dijo. De todos modos, explicó que no presentaron una nota al INC ni a Presidencia de la República y que recién ayer hicieron la solicitud formal al MGAP para participar. “Ahora sí la entregamos, pero creo que es difícil que nos tengan en cuenta, debido a lo que pasó”, estimó.

El colono opinó que el gobierno pretende elegir sus interlocutores, y que por eso no le permitieron ingresar. “Están con la tranquilidad de que mientras sigan negociando con la Federación Rural y la Asociación Rural [del Uruguay], está todo bien. Nosotros queremos que se nos escuche de alguna forma”, alegó. Aclaró que la MNC no está de acuerdo con el comportamiento de Arrieta, y dijo que lo hablaron con él. “Creo que no es bueno salir con ese tipo de calificativos hacia cualquier persona. Pero cuando el presidente le dice a Arrieta que quiere escuchar a los [productores] chicos, cuando en ese momento no se le había permitido a la Mesa de Colonos participar en la reunión en el MGAP, eso termina sacando de las casillas a cualquiera. Ese es el contexto en el que se encontraba este colono, Arrieta”, explicó Thedy.

Las políticas y las personas

Arrieta estaba en otro contexto ayer cuando dialogó con el programa Inicio de jornada de la radio Carve, pero insistió en seguir llamando mentiroso al presidente y aseguró que el gobierno pretende excluir a los colonos de la discusión. “En una reunión previa con los autoconvocados y el Poder Ejecutivo, se sondeó quiénes iban. La preocupación que tenían era que fuera la Mesa de Colonos”, sostuvo.

El colono cuestionó las políticas del INC, presidido por Jacqueline Gómez, y aseguró que “lo que han hecho es una especie de Mides [Ministerio de Desarrollo Social] por medio de la política agropecuaria del instituto, una juntada de votos”. “Los pedidos de los colonos no son escuchados, no son tenidos en cuenta”, afirmó. El 21 de enero, la MNC solicitó al gobierno, mediante un comunicado, “suspender de manera inmediata y urgente todos los casos de desalojo para ser reestudiados por el INC en conjunto con la MNC”, “adecuación y rebaja de rentas” y “congelamiento y refinanciación de deudas de todos los productores familiares”, entre otros pedidos.

Arrieta aseguró que “estaba todo digitado” para que los colonos no participaran en la reunión del lunes, y que Vázquez estaba “sacado” cuando discutieron. “Yo temía por su bienestar físico. No quise seguir conversando porque bue..., donde le pase algo al presidente se viene la Tronca [en referencia a la vicepresidenta Lucía Topolansky] y es peor todavía”, comentó en diálogo con radio Carve. En realidad, fue Vázquez el que cortó la conversación con el colono y se subió al auto.

Gómez dijo ayer al programa Intercambio, de M24, que Arrieta es ocupante de tierras del instituto en San José y que desde 2008 tiene deudas con el INC. Además, confirmó a la diaria que el instituto tuvo que pagar una deuda con UTE de 500.000 pesos que había generado esta persona.

Ayer de tarde, el sitio web de Presidencia ratificó esta información y sostuvo que Arrieta “no ha pagado nunca por el uso de la tierra del Estado".

La jerarca afirmó que los colonos están en diálogo permanente con el instituto cuando hay problemas para pagar una renta, y recordó que el gobierno definió en enero congelar las rentas de los colonos que vencen en abril. “Se hace continuamente, porque entendemos la situación y las características de las familias que trabajan”, indicó la jerarca. Aclaró que hay 5.200 familias que son beneficiarias y sólo hay 37 juicios a deudores contumaces, y agregó que muchos de ellos integran la dirección de la MNC. Gómez expresó que quiere “honrar” a las más de 5.000 familias de colonos que “son gente de trabajo y nunca harían un escenario como el de ayer, con falta de respeto al presidente de la República” y con falta de criterio institucional.