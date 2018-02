MPP definirá en setiembre candidaturas; Bonomi: “la orgánica todavía no definió qué candidatos apoyará”

Si bien son varios los nombres que han comenzado a circular como posibles candidatos a la presidencia, el Movimiento de Participación Popular (MPP), sector liderado por el ex presidente José Mujica, aún no se ha inmerso en ese debate, y según aseguran varios dirigentes del sector, tampoco parece que lo hará en el corto plazo.

Ernesto Agazzi, ex senador y ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, aseguró que en el sector el tema no se ha abordado aún. “Los que están preocupados ponen estos temas en la agenda”, sostuvo. Por su parte, el diputado e integrante del Comité Ejecutivo del MPP Carlos Rodríguez dijo a la diaria que ni en el ejecutivo ni en la dirección del sector se discutió el tema de las candidaturas. “Nosotros tenemos previsto un plenario nacional que vamos a hacer en marzo en el que vamos a discutir temas programáticos. Recién después, más avanzado el año, en setiembre, vamos a discutir las candidaturas”, dijo.

Desde el sector señalaron que si bien es cierto que hubo integrantes del sector que hicieron consultas sobre la posibilidad de que Yamandú Orsi pueda ser candidato, el planteo nunca fue discutido formalmente. La semana pasada, el propio Orsi admitió que aceptó que el MPP maneje su nombre para la candidatura, y el lunes 5 de febrero el ex presidente José Mujica aseguró que tiene “mucha confianza” en el intendente de Canelones.

Ayer, el nombre del ex presidente volvió a manejarse como posible candidato. El semanario Búsqueda publicó que Mujica aceptaría si podía elegir su compañero de fórmula. Pero sobre esta posibilidad, la vicepresidenta Lucía Topolansky dijo ayer que sería “el peor de los escenarios”. “El congreso del Frente es el 1º de diciembre; después de su finalización se van a definir las candidaturas. Nosotros [el MPP] tenemos un plenario para definir el programa, y hay que ver quién va a llevarlo adelante. Habrá conversaciones de compañeros con compañeros, pero un camino sobre el tema no está discutido”, declaró la vicepresidenta a la prensa. “Yo he preferido no hablar del tema, salvo cuando dije que los compañeros más emblemáticos del Frente, como Tabaré [Vázquez], Danilo [Astori] y [José] Pepe [Mujica] convendría que [salieran] para que vengan otras caras. Estoy convencida de que llegó esa hora, no es una cosa prohibicionista sino que me parece que, como Frente Amplio [FA], si no los asumimos, los recambios después son más difíciles”.

También ayer, Búsqueda publicó una entrevista al ministro del Interior, Eduardo Bonomi (MPP), en la que sostiene que el nombre de Orsi fue manejado entre integrantes del sector pero no en la fuerza política. “La orgánica todavía no definió qué candidatos que apoyará”, dijo. Consultado sobre nombres concretos, aseguró que Mujica se descartó a sí mismo: “Hay quienes creen que [Daniel] Martínez puede tener votos, pero no proyecto, y que [Danilo] Astori tiene proyecto y no votos. Ahora, los votos, tanto de uno como del otro, yo los quiero ver comparados en encuestas nacionales, porque a veces se comparan encuestas nacionales con departamentales. Las posibilidades de ganar hay que tenerlas en cuenta a la hora de elegir un candidato, porque un compañero del MPP puede tener un proyecto con el que yo coincida 100% pero no tiene votos, entonces, la posibilidad de que sea presidente no existe. Obviamente, hay que conjugar las dos cosas: el proyecto y los votos. Pero el proyecto tiene mucho que ver”.

Por su parte, Astori dijo ayer en FM Sol que no puede “confirmar ni descartar” su candidatura: “No es un tema que me desvele, lo sigo considerando un tema lejano”. “Para ser candidato no alcanzan las ganas ni la convicción personal: si no hay bases de trabajo y voluntad colectiva es inútil insistir. En lo personal, decidí tomarme tiempo para medir estas cosas”. Sobre la emergencia de nuevas figuras, señaló: “Es fundamental que sepamos que la renovación más importante es la ideológica. Esa es la renovación más importante que necesita el FA, pero no les quiero sacar importancia a las figuras jóvenes”. Con relación a la elección del candidato a la vicepresidencia, dijo que es “decisiva” la opinión del candidato a la presidencia, y aseguró que cuando él fue vicepresidente fue Mujica quien lo eligió.