Mujica tiene “mucha confianza” en Orsi, aunque dijo que no sabe cuándo el MPP resolverá a quién apoyará

El ex presidente y senador del Movimiento de Participación Popular (MPP) José Mujica dijo que le tiene “mucha confianza” al intendente de Canelones, Yamandú Orsi para una eventual precandidatura a la presidencia. El actual legislador dijo que conoce a Orsi desde “pibe”. “Estuve en el primer casamiento de él, lo conozco de hace años y le tengo mucha confianza. Ojalá la vida lo acompañe”, sostuvo. Luego aseguró: “Orsi es un gran compañero y sobre todo es un hombre abierto, de diálogo, y este país precisa de este tipo de gente, [porque] hay que evitar los climas de confrontación, de blanco y negro”. Respecto de la carrera por las candidaturas en el FA, Mujica dijo que “hay muchos muchachos para ese trompo”, y agregó que aún no sabe cuándo el MPP terminará de definir las precandidaturas.

La semana pasada Orsi aceptó que el MPP maneje su nombre para una eventual precandidatura. En diálogo con la diaria, el intendente canario confirmó que habló de este tema con la vicepresidenta, Lucía Topolansky, y con otros dirigentes del oficialismo. “Mi proyecto venía siendo el de Canelones, por diez años, pero también dije en algún momento que nunca se sabe por dónde te lleva la vida. Ahora lo que me han planteado varios compañeros es que dentro del MPP hay quienes visualizan que yo podría asumir otro tipo de responsabilidad, como la candidatura presidencial o integrar la fórmula. Concretamente, me han sugerido si podían utilizar mi nombre en distintos escenarios para esto, y yo acepté la propuesta”, explicó el sábado. El intendente consideró, sin embargo, que “este año se van a plantear muchos nombres”. “El que piense que van a ser dos o tres se equivoca; la izquierda va a manejar este año no menos de cinco nombres para las internas”, comentó.

Además de Orsi, otro de los nombres que ha manejado el MPP es el de la actual ministra de Industria, Energía y Minería, Carolina Cosse.