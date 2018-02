Nin defendió postura de Uruguay sobre Venezuela y dijo que “nadie de izquierda puede sentirse representado” por las decisiones de Maduro

Consultado sobre las próximas elecciones en Venezuela, el 22 de abril, el canciller Rodolfo Nin Novoa dijo que “no están dadas las condiciones” para que sean “democráticas”. De esta manera, el ministro justificó el apoyo de Uruguay a la resolución del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA). “No fue una exigencia, sino una exhortación a reconsiderar la convocatoria y presentar un nuevo calendario electoral”, afirmó.

Nin sostuvo que el apoyo se explica en que el gobierno venezolano convocó a elecciones de la Asamblea Nacional junto con los comicios presidenciales, a sabiendas de que el mandato del cuerpo legislativo todavía está vigente, y agregó que, además, estas se harían sin presencia de la oposición. “Es una elección de partido único que nos preocupa”, sostuvo. “¿El Uruguay iría a unas elecciones con dirigentes políticos presos y con un Poder Judicial que responde al Poder Ejecutivo? ¿Iría a unas elecciones con partidos proscriptos? Yo creo que no. Y lo que no queremos para nosotros no debemos quererlo para otros tampoco”, cuestionó.

Dentro del Frente Amplio (FA), el Encuentro Nacional del Partido por la Victoria del Pueblo, reunido el sábado en Salto, declaró su “radical condena” a la resolución “por su carácter injerencista y violatorio de los Derechos y la Autonomía de los Pueblos”, ante lo cual manifestó su “profundo rechazo, dolor y preocupación” por el voto de Uruguay.

Además, la coordinación nacional de Casa Grande decidió separarse del acompañamiento uruguayo a la declaración de la OEA. Según la líder del sector, la senadora Constanza Moreira, la decisión del gobierno le causó “sorpresa”. La legisladora argumentó que Uruguay debería, por lo menos, haberse abstenido. Casa Grande convocará a Nin Novoa a la Mesa Política del FA para que dé explicaciones sobre la posición.

Por otro lado, ayer el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros emitió una declaración en la que manifiesta un “profundo rechazo” a la resolución y su “oposición” a la decisión del gobierno de apoyar a la OEA, que calificó de “una nueva intromisión en la soberanía del país hermano”.

Tras las declaraciones de Nin, ayer el diputado del Partido Comunista del Uruguay Gerardo Núñez se sumó a las críticas y escribió en Twitter: “Se equivoca Nin. No se trata de estar de acuerdo o no con [el presidente Nicolás] Maduro. Se trata de buscar una salida democrática y pacífica para el pueblo de Venezuela”.

En este sentido, Nin se declaró disponible para dar explicaciones sobre el tema en la interna del FA, donde, según explicó, “hay dos visiones”: “Hay una mirada que no cree en una mayor apertura comercial, como también hay otra que cree que los valores democráticos son para todos iguales y, aunque algunos gobernantes se autodefinan de izquierda, tienen posiciones que no son de izquierda, porque a mí no me representan. Yo creo que nadie progresista o de izquierda puede sentirse representado por gobernantes que toman determinadas decisiones”, concluyó.