Nuevo comandante en jefe de la Armada quiere que se modifique el régimen de transición en la reforma de la Caja Militar

La Armada Nacional cambió ayer sus autoridades sin discursos críticos con el gobierno. El comandante en jefe saliente, Leonardo Alonso, dio un breve mensaje de agradecimiento y dejó su lugar a Carlos Abilleira, un militar que ingresó a la Armada en febrero de 1976, al igual que Alonso. Con el presidente Tabaré Vázquez y el ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, en el palco de honor, Abilleira centró su discurso en las necesidades logísticas del arma, un punto muy resaltado por su antecesor en el cargo.

Sostuvo que pretende lograr una Armada “unida, digna y eficiente”, y resaltó que le toca “zarpar con los mejores vientos”. Destacó que muy pronto estarán operativos nuevamente el buque escuela Capitán Miranda y el buque multipropósito ROU 04 General Artigas, para mantener la presencia de Uruguay en el continente antártico. Mencionó la próxima incorporación de dos helicópteros para búsqueda y rescate en el mar que pertenecían a Italia y fueron adquiridos por seis millones de dólares, con lo cual “se recuperará la capacidad aeronaval” de la Armada. También anunció la compra de dos embarcaciones pertenecientes a Alemania para el patrullaje oceánico, que tendrán como base los puertos de La Paloma y Punta del Este, y una capacidad para actuar hasta las 20 millas. Estas lanchas se adquirieron con fondos de la Armada procedentes de la Organización de las Naciones Unidas.

Sobre este punto, Abilleira dijo luego a la prensa que la capacidad de la Armada para cuidar las riquezas naturales del país, y en particular para controlar la pesca ilegal, está “muy degradada”. Reclamó que mientras no lleguen las embarcaciones nuevas de Alemania la Armada pueda reparar sus buques para poder patrullar. Explicó que en la actualidad se patrulla periódicamente en aguas jurisdiccionales, cuando la vigilancia debería ser permanente.

A los legisladores

Sobre los temas que generan mayor controversia entre el gobierno y las Fuerzas Armadas –la reforma del Sistema de Retiros y Pensiones de las Fuerzas Armadas y el impuesto a las pasividades militares–, Abilleira se limitó a señalar que los militares están “expectantes” del tratamiento parlamentario y sostuvo que tienen “confianza en nuestros gobernantes y legisladores, que definirán nuestro futuro familiar y los destinos de la Armada como institución”. Luego, el nuevo comandante en jefe dijo a la prensa que “a todo el personal lo pone inquieto” la reforma de la Caja Militar. “De cualquier manera, el proyecto de ley cuenta con muchos elementos aportados por las Fuerzas Armadas”, destacó. Añadió que espera que en el trámite parlamentario se pueda modificar el régimen de transición contemplado en la iniciativa, que se aplica para quienes tengan entre diez y 20 años de servicio al momento de aprobarse la norma.

El proyecto de reforma de la Caja Militar ingresó al Parlamento en junio de 2017. Está en la comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Senadores y todavía no fue tratado; el diputado frenteamplista Darío Pérez, de la Liga Federal, no ha confirmado si dará su voto para la aprobación. Ya anunció que no votará, por considerarlo inconstitucional, el proyecto de ley que crea un impuesto a las pasividades militares más altas, que fue aprobado por el Senado pero que actualmente no cuenta con votos suficientes en Diputados, y, según las consultas realizadas por la diaria, la situación permanece incambiada. En diálogo con la prensa, Menéndez afirmó ayer que el Poder Ejecutivo aspira a que el proyecto se apruebe. “El Poder Ejecutivo lo presentó en el Parlamento, y cuando el Poder Ejecutivo presenta algo en el Parlamento es para que se apruebe”, enfatizó.

Tras el discurso del nuevo comandante en jefe, Menéndez destacó que las palabras de Abilleira fueron “muy ajustadas”. Sostuvo que 50% de los planteos logísticos que hizo la Armada en los últimos años “ya están satisfechos”. “En los últimos meses hemos logrado el acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas para lograr la repotenciación del ROU 04 Artigas, que es el buque logístico más importante que tiene la Armada Nacional”, afirmó, y anunció que el buque Capitán Miranda estará “pronto para velas” este año, tras haber hecho una inversión de más de cinco millones de dólares.

Por otra parte, el ministro anunció que en marzo o abril estará pronto el proyecto de reforma de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas.

Respecto de la definición presupuestal para este año, que será uno de los temas centrales del Consejo de Ministros que comenzará hoy en la estancia de Anchorena, Menéndez se limitó a manifestar que desde la cartera “obviamente queremos tener a nuestra gente de la mejor forma desde el punto de vista profesional, operativo y salarial”.