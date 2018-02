Oposición reclama al gobierno que condene a Maduro; el FA prefiere el diálogo

El denominado “Grupo de Lima”, integrado por 14 países de América, emitió una declaración este martes en la que sostiene que el gobierno venezolano no será bienvenido en la Cumbre de las Américas que se realizará el 13 y 14 de abril en Lima. La idea de no invitar a Venezuela fue de Perú y la declaración, firmada, entre otros países, por Argentina, Brasil, Chile, Colombia y Paraguay, entiende que la decisión de adelantar las elecciones presidenciales para el 22 de abril, adoptada por el Consejo Nacional Electoral de Venezuela, impide que los comicios sean “democráticos, transparentes y creíbles”. Sostiene que unas elecciones realizadas en estas condiciones “carecerán de toda legitimidad y credibilidad”, y reclama la liberación de los presos políticos y la “plena participación de los partidos políticos y líderes detenidos o inhabilitados arbitrariamente”.

La decisión del Grupo de Lima se basa en la Declaración de Quebec, adoptada en la III Cumbre de las Américas de 2001, que sostiene que “cualquier alteración o ruptura inconstitucional del orden democrático en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del Gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas”.

Tras la declaración, dirigentes de la oposición en Uruguay cuestionaron al gobierno por no apoyar la posición del Grupo de Lima. “Hace mucho tiempo que Uruguay debería formar parte del bloque de países que están reclamando por la libertad y la democracia en Venezuela. Este adelanto de las elecciones presidenciales es absolutamente violatorio de todas las normas, y se suma a la brutalidad, a los asesinatos, a una situación fuera de control. Y Uruguay mira para el costado”, dijo a la diaria el senador del Partido Independiente y presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, Pablo Mieres. Consideró que la posición de Uruguay respecto de Venezuela es “una mancha negra en su historia de relaciones internacionales”.

La cancillería uruguaya ha señalado en varias oportunidades que el Grupo de Lima no tiene una institucionalidad definida, a diferencia del Mercosur y de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y que por lo tanto no corresponde que Uruguay participe en ese ámbito. Mieres consideró que este argumento es “una excusa”. “En los lugares donde existe esa institucionalidad que se reclama, tampoco Uruguay se ha expedido con claridad [sobre la situación venezolana]”, sostuvo.

Otros legisladores opositores también expresaron su molestia en Twitter. “La situación en Venezuela es de crisis humanitaria y violación sistemática de los DDHH por el gobierno. Es terrorismo de Estado. Toda América lo censura y Uy calla. Gobierno debe reaccionar, no se puede tener relaciones con quien atenta, tortura y mata”, escribió el nacionalista Javier García. “América aísla a Maduro y Uruguay se aísla de América. Triste honor ser uno de los pocos países que no condena el totalitarismo ni la violación de DDHH en Venezuela. El gobierno da vergüenza y no me representa”, opinó el nacionalista Jorge Gandini en la misma red social.

Por su parte, los legisladores del Frente Amplio (FA) defendieron la actuación de la cancillería uruguaya. La senadora socialista Mónica Xavier, integrante de la Comisión de Asuntos Internacionales, recordó que Uruguay no integra el Grupo de Lima y opinó que la decisión de estos países “no es buena” porque debería promoverse que todos los gobiernos concurran a la Cumbre de las Américas. “En estas instancias en las que hay críticas para hacerle al proceso electoral por parte de varios países de la región, no hay mejor ámbito que este [el de la cumbre]”, consideró Xavier. La senadora respaldó la actitud del gobierno uruguayo, que “ha apostado al diálogo y a la negociación”. “Hay que encontrar soluciones más que realizar críticas altisonantes”, concluyó.

El senador del Espacio 609 Rubén Martínez Huelmo, también integrante de la comisión, dijo que le parece bien que Uruguay no esté en el Grupo de Lima y “se mantenga en la institucionalidad” del Mercosur. Recordó que este último ámbito suspendió a Venezuela con el voto favorable de Uruguay. “Los pasos con respecto a Venezuela que se tuvieron que dar, se dieron. Se trató de acercar a las partes y de que hubiera diálogo”, indicó. Acotó que esto no quiere decir “que el tema Venezuela sea un tema liquidado” y aseguró que tanto el FA como el gobierno estarán “atentos” a lo que suceda, pero consideró que países como Brasil y Argentina “deberían desarrollar estas acciones dentro del Mercosur”.

Martínez Huelmo cuestionó a la oposición uruguaya porque “creen que son ellos los que dirigen la política internacional”, y sostuvo que los dirigentes opositores uruguayos “son tan fervorosos del Grupo de Lima porque ese grupo está absolutamente ideologizado y esas coordenadas ideológicas coinciden con las de ellos”.