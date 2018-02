Oposición reclamó participar en el directorio de ASSE para evitar el “caos” y las irregularidades

Por unanimidad, la Cámara de Senadores aprobó ayer la venia de Marcos Carámbula, Marlene Sica y Julio Martínez para ocupar los cargos de presidente, vicepresidenta y vocal del directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), respectivamente.

El desenlace no fue sorpresivo porque las venias ya habían sido aprobadas por unanimidad en la comisión administrativa de la cámara. La oposición intentó abrir un debate sobre la gestión de la pasada administración de ASSE encabezada por Susana Muñiz, pero los legisladores frenteamplistas optaron por no responder. Sólo hablaron el senador Daniel Garín para destacar los méritos del nuevo directorio y comentar que se trata de una “gran oportunidad para conseguir mejoras en la gestión”, y el senador Enrique Pintado para destacar los recursos con los que cuenta el organismo desde la asunción de los gobiernos frenteamplistas.

Los legisladores opositores le desearon éxito al nuevo directorio y valoraron positivamente la presentación que hizo el equipo encabezado por Carámbula el lunes en la comisión administrativa. El senador colorado Pedro Bordaberry consideró que Carámbula “va por el camino correcto” y destacó el énfasis que le otorga el ex intendente de Canelones a la transparencia y a los concursos como forma de acceder a los cargos.

“Fue muy buena la reunión. Ojalá que estas buenas reuniones sean la realidad, y que no tengamos instancias de conflictos, de denuncias, de desencuentros”, coincidió el nacionalista Luis Alberto Heber, y opinó que la gestión de Muñiz generó “caos administrativo” y un “clima de escándalo público” respecto de ASSE.

El nacionalista Javier García ejemplificó lo sucedido en ASSE con una piñata. “Metían la mano y se llevaban cosas: una licitación, una ambulancia, medicamentos, y otros estaban cruzados de brazos atrás y miraban. Le pegaron a la piñata y sacaron lo que pudieron”, graficó, y sostuvo que en ASSE hubo “un ataque de corrupción, clientelismo y amiguismo”. García incluyó propuestas en su exposición: sugirió trasladar el Hospital de Clínicas al Cerro, porque allí “está la mayor cantidad de usuarios de ASSE”, afirmó.

La oposición señaló también que si hubiera estado representada en el directorio de ASSE -como ocurrió en el gobierno del ahora senador del Movimiento de Participación Popular José Mujica-, no se habrían registrado las irregularidades que se denuncian. “Es un error político que la oposición no esté integrando ASSE”, opinó Heber. El senador colorado Pedro Bordaberry coincidió con Heber y aseguró que si hubieran estado representados, “ese director que metió a la novia del hijo no se hubiera animado a hacerlo”. “Ese contralor es bueno para el controlado”, remarcó. Consideró además que los representantes de los trabajadores y de los usuarios en ASSE deberían tener voz pero no voto, porque “representan intereses particulares, no de toda la sociedad”.