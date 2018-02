Pablo Caram aclara su confusión: “Creí que el lugar en donde tenía que instalarme con mi familia era la intendencia, no el campo”

El noticiero Telemundo divulgó el domingo un informe en el que hacía un repaso de todos los cargos de confianza de la Intendencia de Artigas que están ocupados por personas del entorno familiar del intendente Pablo Caram. El jefe comunal designó como directores y secretarios a dos de sus primos, su pareja, su sobrina, la pareja de esta, y dos primos de su cuñado. Consultado por la prensa, el intendente afirmó que los nombramientos “no responden a un deseo de colocar a mis familiares, sino a una confusión. Creí que el lugar en el que tenía que instalarme con mi familia era la intendencia, no el campo que me dio el Instituto de Colonización”. Caram figura entre los intendentes y legisladores nacionalistas que recibieron campos por parte de este organismo estatal. Según la ley, el objetivo de los colonos debe ser “trabajar directamente el predio y habitarlo con su familia”. “Yo tengo la conciencia tranquila, porque sé que no actué de mala fe, pero en todo caso, si mi partido siente que esta situación nos está perjudicando, puedo instalar a toda mi familia en el campo. Eso sí, los cargos que dejarían en la intendencia los pasarían a ocupar mis peones, porque tampoco es cuestión de dejar a toda esa gente sin trabajo. Además, siempre creí que en política es importante rodearse de gente sobre la que uno tenga cierta capacidad de presión, como los empleados de mi campo, a quienes puedo echar si no hacen lo que quiero, o mis familiares, que saben que si no cumplen con mis expectativas pueden quedarse sin lugar en la mesa de Fin de Año o no ser invitados a mis cumpleaños”. De todas maneras, el jefe comunal adelantó que antes de tomar cualquier determinación piensa “analizar con mi equipo la situación, y ver los pros y los contras de hacer algún cambio. Para cualquier intendencia es difícil conseguir financiamiento, pero hay una gran cantidad de líneas destinadas a emprendimientos familiares. Con la integración actual de mi gabinete, creo que podríamos acceder a este tipo de préstamos”.

Reacciones en la interna

En el Partido Nacional (PN) son varios quienes creen que este tipo de situaciones no le hacen bien a la colectividad política. “En estos momentos, si el Frente Amplio basa su campaña en que sus corruptos son nabos pero los nuestros son avivados nos pueden ganar perfectamente”, reconoció un diputado del PN. Caram no es el único intendente nacionalista que está siendo cuestionado por utilizar su cargo para favorecer intereses personales o de sus familiares. Enrique Antía, de Maldonado, Agustín Bascou, de Soriano, y Adriana Peña, de Lavalleja, también fueron acusados de manejos poco transparentes en este sentido. Desde la izquierda se ha señalado que es un contrasentido pedir que se reduzca el Estado y al mismo tiempo se recurra a este tipo de prácticas, pero en la interna nacionalista creen que este argumento no es de recibo. “El Mides [Ministerio de Desarrollo Social] le da plata a gente que no quiere trabajar. Esto es diferente. Los blancos metemos a familiares porque son unos completos inútiles. No es que no quieran trabajar. Es gente que si se presenta a un trabajo jamás sería contratada. No hay que mezclar las cosas”, aseguró un senador nacionalista.