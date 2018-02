Pinatto y la imbecilidad

La encuestadora MPC Consultores, de Nery Pinatto, se caracteriza por algunas proyecciones llamativas. En la campaña electoral de 2009, aseguró que Luis Alberto Lacalle ganaría el balotaje, pese a que sus propios números le daban una leve ventaja a José Mujica. Los sondeos de intención de voto de MPC en general no son publicados en los grandes medios, pero sí en medios locales en el interior del país. El diario El País ha publicado opiniones de Pinatto en carácter de analista, y Canal 10 y Canal 4, entre otros medios, lo han consultado en ese rol. El año pasado, la Intendencia de Maldonado contrató a Pinatto para hacer dos encuestas de opinión pública; fuentes de la comuna dijeron a la diaria que fue un trabajo puntual y que este año todavía no resolvieron si lo contratarán nuevamente.

Pinatto no se caracteriza por tener un perfil bajo o por mantener una posición neutral. Junto al abogado Gustavo Salle encabeza una de las campañas de recolección de firmas para derogar la obligatoriedad de la Ley de Inclusión Financiera. Es además coconductor del programa Estado de situación, de Radio Carve, y con la cortina de la canción “Mariposa tecnicolor”, de Fito Páez, no se priva de dar su parecer sobre el gobierno frenteamplista. “Los soberbios imbéciles nos convirtieron el país en un sitio verdaderamente de mierda, y eso hay que decirlo con total claridad, porque eso es hoy nuestro querido país. Nos volvieron la letrina del mundo al transformarnos en el primer país narcoproductor y narcovendedor. Damos vergüenza”, sentenció.

También opinó que estos “imbéciles” “usaron los derechos humanos para hacer que el decente fuera culpable de la criminalidad de los asesinos, y para que ellos mismos se llenaran los bolsillos de plata”. Aseguró que “los mismos imbéciles” protagonizaron las dos décadas “más violentas y siniestras” de los últimos 50 años, que para Pinatto fueron los 60 y a partir del año 2005.

Consultado por la diaria, Pinatto aseguró que su editorial no fue contra el Frente Amplio, sino contra los tupamaros. “Que los frenteamplistas no se sientan aludidos; deciles que no hay problema, que no se pongan muy sensibles, que sigan disfrutando todo lo que están haciendo en el gobierno y que sigan tranquilos”, comentó. “Nery Pinatto es un compatriota que vive en este país, que paga impuestos y que tiene hijos, que vive con miedo de que lo maten y de que lo roben, y tengo todo el derecho de protestar aunque a los señores que están en el gobierno no les guste. Muy lejos del profesional que, por lejos, ha tenido pronósticos más acertados en las encuestas. No tiene nada que ver una cosa con la otra”, afirmó.