Presidencia contestó a autoconvocados en una cadena presentada por Fernando Vilar; para Blasina, fue “para la tribuna”

Lo que hace diez años hubiera sido algo difícil de imaginar en la televisión uruguaya, ayer se convirtió en realidad. Una cadena de Presidencia de la República fue protagonizada por el ex conductor de Telenoche Fernando Vilar. Si bien se esperaba que fuera el propio presidente Tabaré Vázquez el que diera las respuestas a los reclamos del grupo de autoconvocados Un Solo Uruguay, quien terminó hablando de los logros del gobierno fue la figura central de Montecarlo Televisión durante su primera presidencia.

Vilar dijo que la economía uruguaya “no ha parado de crecer” y que ese crecimiento fue acompañado por “una mejor distribución de la riqueza”. Señaló que la cadena agroindustrial “ocupa un rol central” y que el gobierno trabaja cada día para “minimizar” el efecto de los ciclos negativos de los precios de ese sector. Agregó que el Estado contribuyó a dinamizarlo “a través de sus políticas públicas” e hizo un punteo detallado. Por ejemplo, mencionó la ley de ocho horas para el medio rural y el “tratamiento favorable” del que gozan los pequeños y medianos productores en relación con el Impuesto de Primaria y el Impuesto al Patrimonio. Indicó que Uruguay “es el único país del mundo” en el que la trazabilidad es obligatoria para todo el rodeo vacuno, y que desde 2003 está clasificado como país libre de aftosa con vacunación. Vilar también consignó la ley de riego, “que permitirá un uso más eficiente de un recurso vital”.

En suma, señaló que desde 2008 se promovieron 727 proyectos para el sector agropecuario, que significaron “más de 1.000 millones de dólares que impactan en la productividad del sector y en la posibilidad de posicionarse en los primeros niveles del mundo”. “El gobierno siempre está abierto al diálogo con la ciudadanía, y ante los planteos recibidos de parte del sector agropecuario, responde en los temas que le compete, con datos objetivos, para darle la mayor seriedad y transparencia a un tema que entiende trascendente”, destacó Vilar. Luego agregó que es “evidente” que esos planteos están “en sintonía con las acciones que el gobierno viene desarrollando en ese sentido”. “Desde 2015 se limitó el ingreso de personal a la administración con el objetivo de llenar sólo dos de cada tres vacantes generadas por retiros. Como resultado, en dos años disminuyeron 2.000 vínculos laborales en las empresas publicas”, dijo el periodista, y señaló que, por otra parte, fueron priorizados los vínculos en áreas “que son estratégicas para el desarrollo del país”, como la educación, la salud y la seguridad.

la diaria consultó al ingeniero agrónomo Eduardo Blasina –uno de los oradores en la movilización de autoconvocados en Durazno–, quien señaló que la cadena de Presidencia no le pareció una respuesta a los reclamos del agro, porque el problema principal es la caída de la inversión; a su juicio el gobierno sigue sin responder cómo la va a revertir. Por lo tanto, señaló que la cadena fue “como jugar para la tribuna”, para que “la gente se quede con la sensación de que se ha hecho un montón”. Por último, a Blasina le pareció “muy raro” que la transmisión estuviera a cargo de Vilar. “Es el periodista que yo miraba en Canal 4, que pasaba 50 minutos de policiales, ¿y ahora es la voz de Presidencia? Me parece todo tan surrealista. Me dio la sensación de que fue para que hoy la gente hable de Vilar”, remató.