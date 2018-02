Productores rurales autoconvocados conformarán la mesa de trabajo propuesta por Tabaré Vázquez, pero en bloque y no por sectores productivos

El sábado, 147 delegados de los productores rurales autoconvocados (en el movimiento Un Solo Uruguay) se reunieron en la Sociedad Rural de Durazno para decidir cuáles serán las próximas medidas que tomarán, teniendo en cuenta que el presidente Tabaré Vázquez los invitó a conformar una mesa de trabajo.

Álvaro Rivas, integrante de Un Solo Uruguay y presidente de la Sociedad Rural de Durazno, dijo a la diaria que “se evaluó una batería de medidas que están todas arriba de la mesa”. Sobre la invitación del presidente, dijo que esperarán que se haga de manera oficial para pedir que la mesa de trabajo empiece a funcionar antes; el Poder Ejecutivo había planteado que comenzara después del feriado de Carnaval, que este año cae 11 y 12 de febrero, pero el movimiento quiere que se inicie “lo antes posible”. Rivas confirmó que asistirán al encuentro, pero sostuvo que lo harán en bloque y no por sectores productivos.

Sobre las acciones que piensan tomar, aseguró que no las suspendieron: “Simplemente no se fijó fecha para una nueva movilización. La agenda de medidas va a seguir su planteo inicial, y va a ser independiente de la mesa de trabajo”, dijo. A pesar de que no adelantó medidas concretas, aseguró que dependerán de cómo se vayan dando los acontecimientos. Con relación a las consecuencias de esas acciones, aseguró que intentarán “no afectar a otras personas o sectores”. “Queremos mantener esa línea que hemos tenido hasta ahora. Estamos en vigilia permanente para evaluar las medidas y las señales del Estado que estamos esperando”.

El viernes 26 de enero, el presidente recibió en la Torre Ejecutiva a los productores autoconvocados, quienes le entregaron la proclama leída en el acto del martes 23 de enero en Durazno. Sobre el documento, Rivas dijo: “El sábado se estableció el compromiso de pelear por la proclama. Es como nuestra Constitución; esa es la pelea que tenemos que dar”.

Los principales puntos de la proclama son: reducir el tamaño del Estado y bajar el déficit fiscal; aprobar una ley fiscal que obligue a no gastar más de lo que se ingresa en el Estado para cualquier partido que gobierne; bajar el costo de los combustibles manteniendo la paridad de importación; bajar 15% la tarifa eléctrica; trabajar sobre el reperfilamiento de las deudas y que se produzcan nuevos mecanismos para poder pagarlas; salir del atraso cambiario y que los partidos políticos presenten propuestas claras y concretas de desarrollo del país.

El productor aseguró a la diaria que en la asamblea se definió que se seguirá negociando en todos los ámbitos, “sea a nivel del gobierno central, a nivel de los legisladores o en las intendencias”. Sobre la organización del movimiento, dijo que dieron “un paso más” porque “se decidió conformar mesas departamentales con delegados para que interactúen en los distintos rubros de cada departamento. Se va a ampliar la mesa coordinadora teniendo en cuenta criterios territoriales y de sectores”.

En una conferencia de prensa el sábado, después de la asamblea, Rivas resumió que el encuentro, “de alguna manera, fue una reafirmación de la unidad del movimiento, algo que se ha querido poner en tela de juicio; sin embargo, lo que vimos fue una adhesión muy fuerte, con la presencia de las gremiales agropecuarias, la industria, el comercio y el transporte”.

Según informó Teledoce, la representación de los sectores el sábado fue de 72 delegados de ganadería y agricultura, 13 de transporte, cuatro arroceros, 18 del sector lechero, 13 de la industria y el comercio, tres cañeros, cuatro productores de Montevideo, seis colonos, dos vitivinicultores, cuatro del sector hortícola, tres emprendedores, dos abogados, tres del sector forestal, dos del sector apícola y tres especialistas en servicios agrícolas.