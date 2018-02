Prohibición de ingreso al Estado para familiares de jerarcas podría dejar a políticos “sin parientes interesados en visitarlos”

Luego de que se conocieran varios casos de intendentes que contrataron en forma directa a familiares para trabajar junto a ellos, el senador colorado Pedro Bordaberry presentó una propuesta para que se prohíba esta práctica. “Aclaro que esta no es una propuesta demagógica que busca capitalizar el descontento popular por un asunto que está saliendo en los medios todos los días. Este tema me preocupa desde siempre, y si no propuse esto antes fue porque todo esto del agro me absorbió por completo”, declaró Bordaberry. Su propuesta no cayó bien entre sus correligionarios. “Claro, después de que anunció que abandona la política es fácil tirar algo así. Pero a los que estamos en el baile y todavía tenemos expectativas de conseguir algún carguito esto nos trae un problema. Además, no hay que olvidar que somos colorados, así que hoy por hoy no estamos llenos de dirigentes, ni nada por el estilo. Si descartamos a los familiares, hay grandes chances de quedarnos sin gente para ocupar los cargos”, aseguró un dirigente de Vamos Uruguay, el sector de Bordaberry. Desde otras tiendas partidarias también se cuestionó la iniciativa. “Esto no les sirve ni a los blancos, ni a los colorados, ni a los frenteamplistas, porque si un político no puede meter a sus familiares va a terminar sufriendo altos niveles de soledad. Lo más probable es que se quede sin parientes interesados en visitarlo”, aseguró un legislador del Partido Nacional. Un colega suyo del Frente Amplio señaló: “Los políticos son de las personas más odiadas de la sociedad, y aun así, están rodeados de amigos y familiares. Obviamente no están con ellos porque los quieran. La propuesta de Bordaberry es extremadamente peligrosa. Además, si los políticos, estando rodeados de personas que les demuestran afecto, hacen las cosas que hacen, ¿se imaginan lo que podría ocurrir si en lugar de eso estuvieran solos, amargados y deprimidos? Yo creo que, en todo caso, podemos regular el asunto, y que puedan contratar sólo a un par de familiares y amigos. Pero la prohibición total sería suicida”.