Rafael Michelini y Álvaro Delgado proponen extender los beneficios para los productores rurales

La Cámara de Senadores se reúne hoy, en una sesión especial a las 11.00, para votar algunas de las medidas que el Poder Ejecutivo (PE) propuso para el sector agropecuario. Se tratarán la creación de un Fondo de Garantía para las deudas del sector lechero y el proyecto de ley que faculta al PE a devolver el IVA del gasoil a los pequeños y medianos productores. La Comisión de Hacienda del Senado aprobó ayer por unanimidad la devolución del IVA, mientras que la creación del Fondo será tratada en comisión hoy a las 8.30.

El senador del Frente Amplio (FA) Rafael Michelini dijo ayer a la diaria que propuso que se agregue al proyecto de devolución del IVA la posibilidad de que el Ejecutivo extienda, por decreto, el plazo del beneficio. El texto enviado dice que “los productores lecheros, arroceros y de flores, hortalizas y frutas que no tributen al IRAE, podrán acceder a una devolución total del IVA incluido en las compras del gasoil que realizan en el desarrollo de sus actividades productivas. Este beneficio entrará en vigencia el 1º de marzo de 2018 por el plazo de un año”. Michelini aseguró que será el Ejecutivo el que decidirá si usa o no la extensión de tiempo. Dijo que resta ver si el Ejecutivo acepta la propuesta o si quiere “sopesar” más la iniciativa y “hablarlo” con los productores. Sobre el paquete de medidas dijo que “lo que se quiere es dar una señal, pero acá no se termina todo. Va a haber más”, pero dependerá “de las necesidades de cada sector”. “Tampoco se puede perder de vista la cuestión fiscal. En total las medidas suponen unos 15 millones de dólares” de renuncia fiscal.

Por su parte, el senador del Partido Nacional (PN) Álvaro Delgado dijo que sería bueno que el beneficio se extendiera a más sectores. “Hubiéramos preferido medidas más generales vinculadas al tema del gasoil, extenderlo a más sectores”. Pero aunque el proyecto les parece “insuficiente”, dijo que lo acompañaron porque “para algunos sectores es una ayuda y nos parece importante”.

Ayer, a la salida de la Comisión, Pablo Ferreri, subsecretario del Ministerio de Economía y Finanzas, explicó cómo será el mecanismo de devolución del IVA. “Para nosotros era relevante que esto no implicara costos administrativos para los productores, no queríamos generar un beneficio que tuviera un sinfín de trámites. El mecanismo será muy sencillo: cuando el productor vaya a cargar nafta deberá poner el RUT en la factura; como casi todos las estaciones de servicio, o la mayoría de ellas, tienen facturación electrónica, en el momento en el que se haga, la factura viajará online a la Dirección General Impositiva (DGI); con los datos se podrá hacer un seguimiento día a día y se liquidará en forma mensual. La devolución la podrán cobrar en cualquier red de cobranza o, si avisan a su banco, se les realizará una transferencia. Para todo esto no deberán hacer ningún trámite ante la DGI”. El trámite que sí deberán hacer los productores es la obtención de un PIN (de seguridad) en una red de cobranza para acceder a la página web de la DGI y chequear si les corresponde el beneficio o verificar el monto de este.

Delgado criticó el sistema porque lo considera “engorroso”, ya que, según el senador, no todas las estaciones de servicio tienen facturación electrónica.

Sobre la batería de medidas, Ferreri dijo que son “una respuesta concreta y rápida a algunos de los planteos realizados por los productores agropecuarios y los sectores de la cadena industrial que tienen mayores problemas”. “Estamos hablando de un universo de aproximadamente 6.000 productores, 90% de los productores de los sectores. Esta rebaja permite llegar a un precio final del gasoil que se ubica a la par del precio en los países vecinos; con Brasil quedan a la par y con Argentina un poco por debajo”, sostuvo. El costo fiscal de la devolución es de cinco millones de dólares.

Otra propuesta del PE para el sector lácteo es extender “por el período enero-marzo de 2018 la rebaja de 15% de la tarifa de energía eléctrica”, una medida que ya fue aplicada en el segundo semestre de 2017. Según el proyecto del PE, serán beneficiados 3.600 productores. Además, se congelará la renta de las tierras a los productores lecheros arrendatarios del Instituto Nacional de Colonización (INC).