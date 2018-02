Recta final

El gobierno ratificó ayer que las prioridades para esta Rendición de Cuentas serán las que establecen el programa del Frente Amplio y el presupuesto para el quinquenio: educación, salud, seguridad, sistema de cuidados, vivienda e infraestructura. A esta lista se agrega el financiamiento a las líneas de apoyo al desarrollo productivo e innovador, en particular al Sistema Nacional de Transformación Productiva y Competitividad (Transforma Uruguay). Todavía no hay definición de espacio fiscal ni cifras globales, porque el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) no hizo aún las proyecciones económicas. Para esto serán centrales los resultados de las cuentas nacionales en 2017, que el Banco Central del Uruguay publica generalmente en marzo.

El director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, y el prosecretario de Presidencia de la República, Juan Andrés Roballo, contaron ayer en conferencia de prensa los temas tratados el fin de semana en la reunión ministerial en la estancia de Anchorena. El abordaje de la Rendición de Cuentas fue “conceptual”. “No se manejaron números porque no se puede manejar números a esta altura del año”, explicó García. El director de la OPP remarcó que si bien formalmente la de 2018 será la última Rendición de Cuentas de este período de gobierno, porque regirá para 2019 y 2020, el gobierno “dura hasta el último día”. “Quedan dos años de gestión. A veces se valora erróneamente que al ser la última Rendición de Cuentas parecería que, una vez que se presenta, se termina de gobernar, y esa situación para nada es así”, sostuvo.

Otro criterio que se manejó respecto de la Rendición de Cuentas es apuntar a llegar al “menor déficit fiscal posible”, que implique niveles de endeudamiento sostenibles, explicó García.

Como había trascendido, en el encuentro se hizo un repaso del cumplimiento de las metas de cada ministerio en 2017 y una valoración positiva en general de los avances logrados, afirmó García. Al mismo tiempo, se presentaron los planes de cada cartera para 2018, que estarán detallados en la memoria anual del gobierno que se publicará en los próximos días.

Los lineamientos para la próxima ronda de negociación colectiva también fueron tema de conversación. Según dijo a la diaria el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, con el MEF vienen trabajando “bien” y esperan tener prontos los lineamientos esta semana. Ayer Roballo remarcó que el crecimiento sostenido del salario real durante los tres períodos de gobierno del Frente Amplio “es una definición que se va a mantener”, y al mismo tiempo el gobierno está preocupado por la calidad del empleo.

En un contexto en el que gremiales y productores reclaman al gobierno que baje los gastos del Estado, Vázquez hizo “un énfasis especial” en la necesidad de “continuar con esfuerzos en la calidad del gasto”, explicó García. “Esto es decir, como dijimos siempre, que cada peso que se utiliza cuenta. Esto implica que no necesariamente un incremento presupuestal es el que va a brindar mayores resultados, sino que también hay que utilizar mejor cada una de las herramientas de gestión que se tienen para mejorar la calidad del gasto”, señaló. Por ejemplo, mencionó que hay costos previstos presupuestalmente que pueden reducirse, destacó la importancia de la gestión por resultados y recordó que en las empresas públicas desde 2017 se aplica el criterio de que ingresan dos funcionarios cada tres vacantes generadas.

Candidaturas

Vázquez reiteró a los ministros en Anchorena que considera incompatible ser titular de una cartera y dedicarse a la campaña electoral. Según relató Roballo, se planteó la necesidad de profundizar el trabajo para cumplir con las metas programáticas del gobierno y todos los presentes estuvieron de acuerdo en que es “muy difícil” seguir siendo ministro o ministra y dedicarse a la campaña electoral, porque ambas responsabilidades “tienen una alta exigencia”. Ante el planteo, ningún ministro manifestó su voluntad de dejar el cargo, aseguró el prosecretario. “Todo el mundo estuvo de acuerdo espontáneamente en ese criterio, pero nadie expresó que iba a tomar una decisión en ese sentido. Creemos que todavía no es tiempo para eso”, dijo Roballo.

El sábado en Anchorena, el presidente y el gabinete recibieron la visita del ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Tabaré Aguerre. “Pudimos compartir unos momentos muy emotivos, porque Tabaré ha sido un ministro que le ha dado una impronta fundamental al Ministerio de Ganadería”, destacó García. Comentó que su alejamiento de la cartera estaba previsto desde hacía tiempo, aunque eligió “una coyuntura no demasiado adecuada para ello”. Acotó, de todos modos, que tanto el gobierno como las fuerzas productivas reconocen el trabajo que hizo al frente del ministerio.