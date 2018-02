Renunció director de Promoción Social de Intendencia de Durazno que fue acusado por ADEOM de maltratar a funcionaria

El sábado, en el programa Informados 960, de la radio Yi, el intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, leyó la carta de renuncia que le presentó el director del Departamento de Promoción Social de la comuna, Atiliano Bustillo. La semana pasada, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) le pidió a Vidalín que removiera del cargo a Bustillo, luego de que este protagonizara un incidente con una funcionaria de la piscina pública.

Según El Acontecer, la docente constató “turbiedad” en el agua de la pileta y por eso prohibió el ingreso a los niños, lo que generó una discusión con Bustillo. La secretaria general de ADEOM Durazno, Cristina Cantero, dijo que el jerarca tiene “seis denuncias en el Ministerio de Trabajo, por abuso de funciones y maltrato”. Bustillo reconoció la semana pasada que no le avisó al personal que se había usado un producto para depurar el agua que genera cierta turbiedad; afirmó que, “hablando en criollo”, es “calentón hace 64 años” y que no va “a cambiar a tres o cuatro meses de dejar la intendencia”. “Tengo el respaldo del intendente y voy a continuar en el cargo hasta tanto él lo crea oportuno. El cargo está a disposición, pero no me iré por cuenta mía, porque mi compromiso es con la administración, con una buena gestión, y estoy 100% convencido de que es lo mejor que le puede pasar a Durazno”, agregó.

Sin embargo, en la carta que le presentó luego a Vidalín, Bustillo dice: “Visto el desarrollo de los acontecimientos devenidos a causa de las acusaciones que ADEOM Durazno a través de los medios de comunicación ha hecho hacia mi persona y a la tarea que desempeño al frente del Departamento de Promoción Social, considerando que mi tarea jamás puede poner en cuestionamiento público a la administración y a su persona [en referencia al intendente], con la que me siento comprometido desde siempre, presento a usted mi renuncia indeclinable al cargo que usted me ha confiado y en el que siempre conté con su fuerte respaldo”.

Bustillo sostiene que las acusaciones “serán aclaradas” por “una investigación administrativa severa” que él mismo solicitó a Vidalín, que contará “con profesionales idóneos en las áreas involucradas” y servirá “para deslindar responsabilidades”. “Aguardo ansioso los resultados”, concluye Bustillo. El jueves, en declaraciones a la radio Yi, Vidalín anunció que iba a formar esa comisión investigadora y que, dependiendo de lo que “diga esa comisión, actuaremos en consecuencia”, tuiteó la emisora.

La edila del Partido Socialista Susana Raviolo, que publicó una carta en el sitio web de su sector político acerca del tema, dijo a la diaria que no es la primera vez que Bustillo es acusado de maltrato. “Esto que sucedió el otro día fue la gota que desbordó el vaso. Se sabía que había malos tratos hacia el personal por parte de este señor, director de Promoción Social, de donde además depende la oficina de Equidad y Género. Durante todo este verano se dieron varios casos de jerarcas de la intendencia, algunos arengando a la violencia”, contó. Hizo referencia a lo que publicó en las redes sociales otro director de la intendencia, el de Cultura, Miguel Irrazábal, durante las movilizaciones de productores rurales de enero. El jerarca escribió: “No hay peor ciego que el que no quiere ver, el movimiento del campo es el principio del fin... ¡Así será! Y si tiene que correr sangre, que corra”, lo que motivó que el Frente Amplio de Durazno pidiera su renuncia por incitar a la violencia y “lesionar la institucionalidad democrática y las prácticas que caracterizan a la misma”. No obstante, Irrazábal continuó en el cargo.