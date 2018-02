Se firmó acuerdo en AFE: se instalará tripartita para analizar situación que generó conflicto y funcionarios despedidos irán a seguro de paro

Se firmó ayer un acta de acuerdo en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) que puso fin al conflicto en la Administración Nacional de Ferrocarriles del Estado (AFE) por el despido de cuatro funcionarios de la empresa Self (Servicios Logísticos Ferroviarios: firma que opera en el derecho privado pero que es propiedad estatal, de AFE y de la Corporación Nacional para el Desarrollo).

El documento fue rubricado por representantes de la Dinatra, AFE, Self, la Unión Ferroviaria (UF), el PIT-CNT y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. El acta establece que “en relación al conflicto en el taller mecánico de Self, el mismo se dio a partir de la decisión de cesar a seis funcionarios de dicha repartición en un contexto de funcionamiento irregular”. “En virtud de ese contexto la delegación del PIT-CNT y la UF solicitan a Self generar las mejores condiciones para el análisis de dicha problemática”, agrega. Por eso se propone la instalación de una comisión tripartita que “analice” la situación y “todos aquellos elementos que favorezcan la superación de este funcionamiento irregular, tomándose un plazo de cuatro meses para determinar sus conclusiones”. Mientras tanto, durante ese período y “con el fin de asegurar un buen clima”, Self se comprometió a reincorporar a los cuatro funcionarios despedidos y a enviarlos a seguro de desempleo.

Pero más allá del acuerdo concreto, el acta contiene un conjunto de precisiones tales como que su firma, que fue “impulsada” por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, “es complementaria de los lineamientos impulsados” por esa cartera “para generar el clima propicio para el desarrollo de la infraestructura”, en particular “la ferroviaria”. “En este sentido se considera este acto una adhesión a los convenios y acuerdos firmados para la mejora del modo ferroviario y su infraestructura”, se aclara luego.

También se establece que la UF “reconoce expresamente” que la administración y gestión de AFE le corresponde al directorio de ese ente, “sin perjuicio del ejercicio de los derechos sindicales”, y que en este proceso “se reafirman como objetivos el fortalecimiento del modo ferroviario” ligado a la “institucionalidad estatal”, en especial “el desarrollo del transporte de pasajeros, la consolidación del servicio de cargas y la incorporación y mejoramiento de la infraestructura ferroviaria”.

El acta también establece que AFE, Self y la UF reafirman su conformidad con el proceso de diálogo y de reorganización iniciado el 16 de agosto de 2017 en el acuerdo marco firmado, que declaran “superadas las diferencias” y repudian “las agresiones personales y agravios surgidas de versiones de prensa sufridas por los integrantes de dichas organizaciones”.

Finalmente, las partes reconocen y se comprometen “a respetar la competencia” de la Dirección Nacional de Transporte Ferroviario (DNTF) en la regulación del uso de la infraestructura pública de ese modo de transporte, y por lo tanto se aceptan “todas las regulaciones” que determine la DNTF “en relación al régimen de uso de la vía y demás instalaciones esenciales, en especial Estación Carnelli por parte de todos los operadores autorizados”, y la facultad del usuario de disponer para la operativa ferroviaria de la infraestructura de su propiedad (ANCAP, Casa, Saman, Lumin SA, puertos y similares)”.