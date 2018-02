Secretario general del PC también reclama acuerdo programático entre la oposición, que “no se consolida como alternativa”

El secretario general del Partido Colorado (PC), Adrián Peña, sostuvo en una entrevista con Radio Uruguay que la oposición “no se consolida como alternativa” y no logra ser visualizada como una posible opción, a pesar de que el Frente Amplio (FA) “desencanta y ya no ilusiona como antes”.

“Hay un debe y responsabilidad nuestra”, dijo el diputado, que pidió trabajar junto a los demás partidos de la oposición en acuerdos en varios ejes: a nivel electoral, programático y de gestión. La propuesta coincide con la que a mediados de enero planteó el senador nacionalista Jorge Larrañaga en la interna blanca y que ayer comenzó a estudiar el Honorable Directorio del Partido Nacional (PN).

Peña sostuvo que la recuperación del PC llevará un “trabajo de largo plazo” y que “no va a ser automática”, pero dijo que la obligación de la dirigencia colorada es “trabajar para ser opción de gobierno”. Al respecto, sostuvo que las encuestas marcan que todavía 30% del electorado está indeciso, y que “no está para renovarle la confianza al FA, pero tampoco se la da al PN”. “Trabajaremos para llegar a ese electorado”, agregó. A pesar de esta situación, Peña dijo que el PC tiene una “expectativa razonable de tener una elección muy buena”, con “cuatro o cinco candidatos que reflejen la diversidad” del PC. Eso, aseguró, les permitirá “tener una campaña interna mejor administrada que otros partidos”.

Peña dijo que, aun en caso de no alcanzar el balotaje, lo más probable es que “esta vez sí no haya mayorías parlamentarias”, por lo que “gane quien gane, va a precisar del PC para gobernar”. En ese marco dijo que “nuestro socio natural es el PN”, pero que “si gana el FA habrá cosas que se podrán votar”. “Si el partido no llega al balotaje, va a tener un rol central”, aseguró.

Durante la entrevista, Peña explicó por qué, a su entender, se dio la caída del PC a partir de las elecciones de 2004. Dijo que si bien la crisis de 2002 “le pegó mucho al partido”, también “hubo un divorcio de la cúpula partidaria de la dirigencia y la gente”. Según dijo, “el deterioro venía desde mucho tiempo atrás. Fueron muchos años de desarme desde el punto de vista institucional, con convenciones que no se citaban”. También sostuvo que la reforma constitucional de 1996, que introdujo las elecciones internas y eliminó la acumulación por sublemas a partir de múltiples candidaturas, “fue muy perjudicial para el PC”. “La separación por sublemas era una herramienta que el PC había utilizado muy bien”, resumió.