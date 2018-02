Sendic aclaró que no se quejó de la murga que participó en el aniversario del FA

“Para que quede bien claro, yo no me quejé ni voy a quejarme por la crítica de ninguna murga, tienen todo el derecho a decir lo que quieran. Disfruté del acto rodeado de abrazos y alegría!! Más FA!! Más unidad!!”, publicó ayer, en su cuenta de Twitter, el ex vicepresidente Raúl Sendic. El mensaje fue acompañado por varias fotografías del líder de la 711 en el acto del Frente Amplio (FA) realizado el 4 de febrero en Piriápolis. Ese día la coalición de izquierda festejó su cumpleaños número 47 y en el acto por el aniversario actuó la murga La Requerida, que, en un pasaje de su cuplé “¿Quién bajó la llave?”, hace referencia al uso por parte de Sendic de las tarjetas corporativas de ANCAP. Estos pasajes generaron molestia en integrantes de la lista 711, que aseguraron que presentarían una queja ante la Mesa Política del FA por el contenido del cuplé.

El diputado de la 711 Saúl Aristimuño dijo al portal Ecos que, a pesar de las referencias de la murga, Sendic recibió “muestras de afecto” en la celebración que se llevó a cabo en Piriápolis. “Todo el mundo quería saludarlo y sacarse fotos con él”, aseguró, dejando en claro que no se trataba exclusivamente de militantes de la 711.

En un momento de la actuación, la murga de San Carlos ironiza: “Dos perfumes, dos whiskies en el freeshop y a la mierda el sillón [...] Me dices que es el bullying, que como llega pasa, pero a mí me sacó por la ventana, todo por un colchón de dos plazas”, en referencia a la compra que Sendic hizo en Divino con la tarjeta corporativa de ANCAP.

En tanto, el director de La Requerida, Gervasio Hernández, dijo ayer a FM Gente que la crítica es “la salsa” de la murga y le pareció “increíble” que se les pida explicaciones. Hernández aseguró que, después de la presentación, Javier Miranda, presidente del FA, los “felicitó”.

“Fue un texto que se le ocurrió a nuestro letrista y está totalmente avalado por nosotros. Y ha sido muy bien recibido donde hemos ido a cantar. En definitiva, no agredimos a nadie. Simplemente contamos, a nuestro parecer, un hecho que pasó puntualmente, y nos tomamos un poco en broma las cosas que decimos. Termina todo bien. No somos ni agredidos ni agresores, menos del vicepresidente”, aseguró. Hernández aclaró que la murga fue contratada por la organización del evento. Al parecer, la primera opción era Don Timoteo, pero la ganadora del concurso en 2017 no pudo asistir.