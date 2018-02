Sin matriz ideológica

Hasta mañana, los uruguayos habilitados para votar en las elecciones italianas pueden ejercer su derecho al sufragio. Los sobres deben llegar al Consulado antes de las 16 horas del jueves 1º de marzo.

Rosario Lamorte es candidata a diputada por el Movimiento Asociativo Italianos en el Exterior (Maie), un movimiento independiente que no privilegia “una matriz ideológica específica”, según explicó a la diaria. “No votamos dentro de un partido, representamos a la comunidad italiana en el exterior”, sostuvo. Entre las propuestas del Maie está la promoción de la cultura y la lengua; el intercambio en áreas como el turismo, el comercio y la academia; reabrir la Cámara Empresarial Ítalo-Uruguaya y promover las becas que ofrece Italia, ya que “muchas veces no se aprovechan porque no son conocidas”.

Uno de los puntos que Lamorte destacó fue la reapertura del Consulado en Uruguay, que fue “el único que se cerró en América Latina”. “Ahora es una oficina dentro de la embajada. La red consular es la carta de presentación de cualquier país”. La candidata sostuvo que debe haber un número de funcionarios que sea capaz de satisfacer la demanda, y destacó que el servicio debe ser “digno”, tanto para el que va a hacer un trámite como para los trabajadores. Aseguró que para conseguir la ciudadanía italiana en la actualidad hay restricciones económicas y de género: económicas porque hay que pagar 300 euros, y de género porque las mujeres que nacieron antes del 1º de enero de 1948 no trasfieren la ciudadanía a sus hijos. Sobre la inmigración, Lamorte aseguró que no está en contra, ya que “Italia es un país muy generoso”; de todas maneras, dijo que “hay que priorizar el ingreso de las familias italianas que quieran volver”.