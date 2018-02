Sintep mantiene el conflicto en el liceo Pastorino tras propuesta insatisfactoria de la institución

Tras la audiencia en la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) en la mañana de ayer, la situación en el liceo Andrés Pastorino, del barrio Colón, sigue sin modificarse, ya que no hubo acuerdo entre los representantes del centro educativo y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Enseñanza Privada (Sintep). Según explicó el secretario general del gremio, Sergio Sommaruga, los representantes de la empresa hicieron una propuesta que está “muy lejos de lo que estamos reclamando”.

El conflicto se originó a fines de 2017, cuando el liceo despidió a la secretaria administrativa del centro, una funcionaria que trabajaba allí desde hacía 30 años, que es delegada sindical ante el Sintep y a la que le faltan pocos años para jubilarse. El planteo del liceo en la audiencia de ayer proponía despedir a la trabajadora y enviarla durante un año a seguro de paro, contratarla nuevamente en 2019 por un salario mínimo nacional sin que concurra a trabajar, y durante 2020 volver a enviarla a seguro de paro, cuando ya podría configurar causal jubilatoria por la edad.

“La propuesta implica cobrar sin trabajar, algo que el sindicato no defiende; implica hacerle cargar al BPS [Banco de Previsión Social] un subsidio que no corresponde, y es un reforzamiento de que la trabajadora actuó mal, que hizo algo indebido”, opinó Sommaruga, que resumió que el planteo “no es satisfactorio ni ética ni sindicalmente”. El núcleo sindical del liceo reclama el reintegro de la trabajadora, y anoche en asamblea evaluaban las distintas formas en que podría darse la reincorporación de la funcionaria. Si bien en un primer momento el liceo manifestó que el motivo del despido era una reestructura económica, luego argumentó que la funcionaria cobraba una hora extra que se había acordado que no cobraría, argumento que es rechazado por el sindicato, ya que la trabajadora cumplía 45 horas semanales cuando el tope del sector es de 44.

Desde el lunes 5 de febrero el núcleo sindical no toma los exámenes del período como medida de fuerza; ayer el sindicato insistió en que está dispuesto a reagendar el calendario y trabajar los domingos para que los estudiantes no se vean afectados en caso de que la trabajadora sea reintegrada. La próxima semana habrá una nueva audiencia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En caso de que no se solucione el conflicto, el Sintep pondrá sobre la mesa la convocatoria a un paro general del sector para el primer día de clases.