Tras renuncia de Giachetto, Udelar considera designación de Hugo Calabria como prorrector de Gestión Administrativa

La Asamblea General del Claustro (AGC) de la Universidad de la República (Udelar) se reunió ayer para tratar la designación de un nuevo prorrector de Gestión Administrativa de la institución, ya que quien hasta ahora ocupa el cargo, Gustavo Giachetto, presentó la renuncia en noviembre. Una comisión asesora del Consejo Directivo Central (CDC) de la Udelar, integrada por el rector y representantes de los órdenes de docentes, estudiantes y egresados, aprobó la propuesta que hizo el rector, Roberto Markarian, para nombrar como nuevo prorrector al ex decano de Odontología y ex vicerrector Hugo Calabria. En la comisión no se presentaron otros candidatos y se elevó la propuesta a la AGC, que se reunió por primera vez ayer.

Los votos necesarios para ser electo en la primera convocatoria eran 57, pero si bien los asistentes ayer votaron por unanimidad a favor de la designación de Calabria, fueron sólo 29 los presentes. Dentro de los próximos 15 días se convocará nuevamente a la AGC; en esta segunda instancia se requiere la mayoría absoluta de los componentes de la asamblea para aprobar la designación, es decir, 57 votos. En caso de que no se llegue al requerimiento en esa convocatoria, en la tercera instancia la aprobación es por la mayoría de los presentes.

Calabria terminó su mandato como decano en diciembre y, desde entonces, el cargo de vicerrector quedó vacante.

Funcionarios

Giachetto presentó su renuncia al CDC mediante una carta el 7 de noviembre. En ella manifiesta que puede mantenerse en el cargo hasta el 30 de abril, y que la renuncia se da por “la necesidad de disponer más tiempo para atender problemas de índole personal y a la vez poder continuar fortaleciendo el desarrollo de mi función académica como profesor titular de Clínica Pediátrica de la Facultad de Medicina”. Cuando se discutió la situación en el CDC, el 12 de diciembre, el rector agregó a estos motivos que su alejamiento también se debe, “no cabe duda, a la situación que se ha planteado por su participación en la Comisión Paritaria con los funcionarios no docentes, que han planteado que si está él no participan, lo que han mantenido con gran coherencia hasta la última reunión paritaria que tuvimos en los últimos días”. La referencia es al conflicto que mantiene desde junio la Agremiación Federal de Funcionarios de la Universidad de la República (AFFUR) con el hasta ahora prorrector de Gestión, cuando manifestaron que no negociarían con Giachetto, con quien tuvieron “problemas de relacionamiento” que “inciden en la construcción de un ambiente propicio al diálogo para la negociación”.

De hecho, esta situación de conflictividad con AFFUR se mantiene hasta ahora, a raíz de una propuesta de cambios en el Instituto de Capacitación y Formación de la Udelar, que los funcionarios entienden que debe ser discutida en ámbitos de negociación colectiva. Markarian convocó a una reunión bipartita para analizar la propuesta, pero como concurrió Giachetto, AFFUR se negó a participar. El martes, en el primer CDC del año, se informó de este tema, y Markarian anunció que la propuesta de cambios se presentará en las próximas semanas. AFFUR se manifestó ratificando su negativa a negociar con Giachetto y reclamando un “ámbito de negociación real”.