Vecinos en Alerta piden que no se lleven banderas políticas a la marcha del viernes: “Que los blancos lleven camisita y los colorados, traje”

“Coordinadora Nacional de Vecinos en Alerta” se llama la organización que convoca a una marcha contra la inseguridad para mañana en 18 de Julio y Río Negro. “Somos sólo un grupo de ciudadanos que no buscan dividir sino unir a todos los uruguayos. No importa si votaron a tal o cual partido. No importa si son de clase media o de clase alta. No importa si odian a los pichis mucho o muchísimo. No importa si apoyan la tortura y el asesinato de delincuentes o solamente la tortura. Es un movimiento en el que se respeta la diversidad de opiniones”, reza un comunicado difundido en las redes sociales. Los responsables de la movilización exhortaron a los manifestantes a no llevar banderas políticas, sino simplemente banderas de Uruguay. “Sería una pérdida de tiempo totalmente innecesaria que la gente llevara divisas partidarias. Es mucho mejor que los blancos lleven camisita y los colorados, traje. Siempre se hizo así, y es un método que funciona muy bien a la hora de calcular cuántos votantes del Partido Nacional y cuántos del Partido Colorado nos acompañan”, explicó un integrante de la coordinadora, aunque reconoció que este tipo de información “no es demasiado importante”, ya que “no se trata de un movimiento político partidario”. “No es que tengamos algo contra los partidos. Lo que pasa es que entre el racismo, el clasismo y el machismo, casi que no nos queda tiempo para otro tipo de posicionamientos. No queremos que por abarcar mucho se pierdan de vista los puntos centrales de nuestra plataforma”, sostuvo.

Es por esto mismo que se descartó también la posibilidad de que la marcha abriera con una pancarta con la leyenda “Nos vemos en las urnas”. “Se presta para confusiones. La gente va a pensar que apoyamos a tal o cual partido, pero, en realidad, para nosotros, el único objetivo de las elecciones es sacar a la izquierda del gobierno. Si después entra Luis Lacalle Pou, Pedro Bordaberry, Edgardo Novick, Eduardo Rubio o el peladito de barba que habla como si recién se hubiera levantado de la siesta, a mí me da lo mismo”, aseguró el dirigente consultado.