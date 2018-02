Yo también quiero

Sólo falta la firma en el papel para que, en marzo, tres farmacias de Montevideo se sumen a las cinco que venden marihuana legalmente en la capital, dijo a la diaria Diego Olivera, secretario general de la Secretaría Nacional de Drogas y presidente de la Junta Directiva del Instituto de Regulación y Control de Cannabis. Dos de las tres farmacias cubrirán zonas en las que todavía no hay locales adheridos al expendio de cannabis: los municipios C y F. Además, el jerarca señaló que hay otras dos farmacias interesadas en sumarse –aunque todavía no están confirmadas–; una de ellas está en el interior del país, más específicamente, en la zona sur.

El interior es todo un tema para el expendio de cannabis, ya que por el momento hay sólo seis farmacias adheridas, en Tacuarembó, Salto, Paysandú, Lavalleja, Flores y Canelones. No obstante, Miguel Taberne, prosecretario de la Asociación de Farmacias de Interior, dijo a la diaria que, al margen de que han tenido “contratiempos” y a veces “se enojan un poco” porque no hay stock, la marihuana “sacó del pozo” a las farmacias chicas, ya que “no dan más” porque la venta ilegal de medicamentos los está “matando” –esta situación está en el tapete de las conversaciones en la asociación–. Por lo tanto, las farmacias que venden marihuana “no miran los numeritos mes a mes”, ya que les va bien. “[El cannabis] se vende bien, como pan caliente. El día que no lo tenés, la caja baja a la mitad. Por más que uno reniegue, es un producto estrella que estás esperando que venga, porque seguro que te entran clientes”, señaló el dirigente, y ejemplificó con su experiencia, ya que es dueño de una farmacia en Trinidad –ciudad de 20.000 habitantes–, en la que diariamente no entra mucha gente. “Hay veces que estamos mirando el reloj, deseando que llegue la hora para irnos; pero cuando tenemos ese producto para la venta, estamos vendiendo siempre. Después está la habilidad de cada uno para venderle otra cosa, como un perfume, por ejemplo”, remató Taberne.