Activa expo

En el marco de la Expoactiva de Soriano, el Congreso de Intendentes (CI) en sesión recibirá hoy al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), Enzo Benech, y al presidente del Instituto Nacional de Carnes (Inac), Federico Stanham, a pedido de este organismo. El tema en cuestión es la situación de muchas carnicerías del interior del país, sobre todo de pueblos y villas, que no cumplen con los requisitos que el Inac impone para permitir el funcionamiento de este tipo de comercios. El instituto ejerce el contralor sobre las instalaciones, la calidad de los cortes que se venden e incluso reglamenta los productos no cárnicos que se pueden comercializar en carnicerías. Sin embargo, las intendencias no estarían colaborando con Inac, ya que de cumplirse con la normativa y exigencias del instituto, muchas pequeñas carnicerías deberían cerrar.

Benech llegará a la Expoactiva con la presencia de una carpa permanente de los productores rurales nucleados en el movimiento Un Solo Uruguay, por lo que podría ser abordado por ellos. Sin embargo, los “autoconvocados” decidieron postergar todas las movilizaciones previstas esta semana para la que viene, y concentrar su atención en la Expoactiva, tras el anuncio por parte del Ministerio de Turismo del retiro de la declaración de interés nacional a la actividad que organiza la Asociación Rural de Soriano. Ayer, en un breve comunicado, manifestaron “apoyo y solidaridad con la organización del evento” y convocaron “a todos, vinculados o no al sector”, a concurrir “con banderas y en paz, y que visiten y recorran la muestra para que la misma tenga la mayor cantidad de público posible y sienta el apoyo de todo el país”. Además, el miércoles se van a manifestar en la exposición. “Entre todos debemos lograr que se sienta que somos muchos quienes no compartimos este tipo de manejos y que estamos decididos a continuar por este camino con firmeza y respeto, tal cual lo venimos haciendo”.