El Plenario Nacional de Alianza Progresista (AP), reunido el sábado, definió que la equidad territorial, la integración social y la descentralización serán los ejes programáticos que priorizará ese sector de cara a la discusión en el Frente Amplio (FA). “Se vio que algunas zonas del país, e incluso de Montevideo, más allá de las políticas sociales, todavía tienen ciertas inequidades. Los compañeros plantearon que hay algunos territorios con muchos problemas de integración social”, dijo a la diaria la ministra de Turismo, Liliam Kechichián, integrante de AP.

El ex intendente de Maldonado Óscar de los Santos advirtió que el núcleo de la pobreza está territorializado y que las políticas públicas deben ser más detalladas en algunos lugares, en particular las de vivienda y las dirigidas a la primera infancia. “Eso significa redimensionar el Estado y las propias estructuras del Estado unitario y central que tenemos”, indicó. Agregó que considera necesario generar “espacios de diálogo más fluidos” para discutir los criterios de distribución de los recursos, a fin de que el gasto sea más eficiente.

La vivienda también será un eje programático central para AP, pero se discutirá en un próximo plenario, porque el sábado no hubo tiempo para profundizar en esa área. Se habló de la posibilidad de establecer tarifas públicas diferenciales para los sectores de menores ingresos, señaló De los Santos.

El sector conversó sobre la necesidad de un programa “más concreto, más aterrizado y menos extenso” que el anterior, para “poder concretar más algunas cosas”, explicó Kechichián.

En su declaración final, el Plenario respaldó al canciller Rodolfo Nin Novoa y a la política exterior de Uruguay, en un contexto de diferencias internas muy marcadas en el FA respecto de este tema. “Reafirmamos in totum la actuación de nuestro compañero canciller”, subrayó la ministra. El sector también respaldó a De los Santos, considerando que sufrió “injustos ataques” en la comisión investigadora sobre financiamiento de partidos, ámbito en el que fue acusado de recibir financiamiento de Cambio Nelson para su actividad política. AP expresó además su condena al “crimen sexista, racial y político de la concejala de Río de Janeiro Marielle Franco, en el marco del desarrollo de una política represiva en ascenso en Brasil”.

Finalmente, AP recibió al ex ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca Tabaré Aguerre, a quien rindió homenaje. “Fue muy emotivo. Es un compañero muy querido por todos nosotros”, destacó Kechichián.

En materia de candidaturas, AP resolvió plantear la necesidad de una fórmula paritaria en términos de género y que contenga “la necesaria renovación”. “Se planteó con mucha fuerza. Lo plantearon las mujeres y también Óscar de los Santos, Nin. Fue votado por unanimidad. Hay un gran convencimiento de que el sistema político tiene que dar una señal en ese sentido, de que no hay más tiempo para que la fórmula no sea paritaria”, sostuvo Kechichián.

El sector, como integrante del Frente Liber Seregni (FLS), aguardará la definición de su líder, el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, sobre su eventual postulación como precandidato a la presidencia de la República. En función de lo que decida Astori, resolverá en un próximo plenario a quién apoya como precandidato. “Como miembros del FLS debemos esperar una resolución de Astori, que esperamos que llegue lo más rápido posible”, remarcó Kechichián.

De los Santos entiende que la expresión “renovación” aprobada por el Plenario alude necesariamente a una renovación generacional. “También tiene que haber un cambio en el cuerpo de ideas del FA para abordar los desafíos que nosotros generamos en el país, porque cumplimos con una plataforma y ahora, sobre ella, tenemos que construir una realidad. Necesitamos un cambio generacional y de ideas”, destacó.