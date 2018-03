Amaro aseguró tener “una vida limpia” y no haber cometido “ninguna inmoralidad estando en ANCAP”

Como era de esperarse, el pedido de procesamiento de los nueve ex jerarcas de ANCAP trajo todo tipo de repercusiones a nivel político. Por ejemplo, el senador Luis Lacalle Pou afirmó en Twitter que el dictamen “va en el sentido de lo actuado” por la Comisión investigadora sobre la situación económica y financiera de ANCAP, que funcionó en el Senado en el segundo semestre de 2015, y que el Partido Nacional esperará el fallo judicial para pronunciarse. “Por ahora, la tranquilidad en el acierto de investigar y de denunciar”, resumió. Por su parte, el ex presidente y actual senador José Mujica dijo, en rueda de prensa en Brasil, que el pedido de procesamiento no lo había sorprendido y que hubo “mucha prédica” para que se produjera.

El secretario general del Partido Colorado (PC), diputado Adrián Peña, escribió en Twitter que Juan Amaro, uno de los ex jerarcas de ANCAP con pedido de procesamiento, le solicitó “personalmente que su situación pase de inmediato a estudio de la Comisión de Ética y Conducta Política del PC”. Por su parte, Amaro dijo a la diaria que hizo el pedido incluso antes de conocer el fallo, porque es su “deber” y es “importante” que “rinda cuentas” ante las autoridades del partido, como lo hizo “siempre”. De todos modos, comentó que el falló le causó “asombro”.

“En 61 años he tenido una vida limpia. Se me acusa de un solo delito de abuso de funciones. Es un tema que me tenía absolutamente sin cuidado porque sabía que no había cometido ninguna inmoralidad estando en ANCAP. Lo veo con dolor, pero tengo la fuerza para enfrentarlo, como la debe tener un hombre que está convencido que siempre transitó la vida dentro de la decencia y la moral”, señaló Amaro. Su pedido de procesamiento se debe a la venta de combustible mediante la empresa Trafigura, pero él aseguró que cuando asumió en el directorio, en 2010, “ese negocio ya estaba realizándose”.

“Después, cuando llegaron denuncias desde Ecuador de que había algunas irregularidades, el directorio votó por unanimidad que se pusiera fin a ese acuerdo comercial”, arguyó Amaro, y subrayó que la Fiscalía no tuvo en cuenta su voto para dejar sin efecto el contrato.

“Me parece que la moral de la gente de bien, que tiene una vida limpia, no tendría que ser manchada de esta manera. Respeto a la Justicia porque un demócrata siempre tiene que respetarla, pero, lógicamente, no estoy de acuerdo con el fallo, porque no se puede ser tan fácil al pedir procesamientos”, señaló Amaro.

Gumer Pérez, abogado de Raúl Sendic, dijo a la diaria que no habrá declaraciones hasta se conozca el fallo de la jueza Beatriz Larrieu.