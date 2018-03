Astori, Lorenzo, Casal y Alarcón serán algunos de los citados a la comisión investigadora de financiamiento de campañas

Ayer la comisión investigadora sobre el financiamiento de las campañas políticas entre los años 1999 y 2015 decidió citar a varios políticos, empresarios y periodistas. A instancias del diputado del Partido Colorado (PC) Adrián Peña se llamará a: Danilo Astori, actual ministro de Economía y Finanzas; al ex ministro de esa misma cartera, Fernando Lorenzo; al empresario Francisco Paco Casal; al ex presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Sebastián Bauzá; al ex presidente de Nacional, Ricardo Alarcón, y al ex ministro de Turismo y actual embajador en Argentina, Héctor Lescano. Todos estos fueron llamados por las supuestas vinculaciones de la empresa Tenfield con el gobierno de José Mujica (2010-2015). Además, se llamará al actual intendente de Montevideo, Daniel Martínez, y al presidente de CUTCSA, Juan Salgado, por la presunta financiación de la empresa de transporte en la campaña departamental. La comisión pedirá las comparecencias del pastor Jorge Márquez, fundador de la Iglesia Misión Vida, de la senadora del Partido Nacional (PN) Verónica Alonso, y del diputado blanco Álvaro Dastugue, estos últimos por la presunta relación de la iglesia con los legisladores. Por último, pedirán la asistencia de las periodistas Patricia Madrid y Viviana Ruggier por la investigación que vincula a la empresa de publicidad La Diez con el ex vicepresidente de la República Raúl Sendic.

Por otra parte, ayer asistió a la comisión el ex vicepresidente de la República, Hugo Fernández Faingold (1998-2000), quien figuraba en una lista del Banco Central del Uruguay, como depositante de Cambio Nelson. Fernández Faingold dijo ayer que solía depositar dinero en el negocio propiedad de Wilson Sanabria para pagar las cuentas de electricidad, agua y teléfono, ya que pasaba mucho tiempo fuera del país y no podía hacer los pagos en persona. El ex vicepresidente no negó haber sido una persona cercana a Wilson Sanabria, por su militancia política, pero aseguró que no sabe cómo hizo su fortuna.

El diputado del Frente Amplio (FA) e integrante de la comisión Alfredo Asti dijo a la diaria que las citaciones son votadas por todos los integrantes, aunque no estén de acuerdo. “Uno de los criterios es que, para no marcar diferencias, votemos a todas las personas que se indique”. Asti dijo que antes de hacer los llamados se pide una justificación. Por ejemplo, “Peña citó al presidente de Nacional porque, en la prensa, dijo que se había sentido presionado en una conversación con el Poder Ejecutivo”. La aclaración de Asti surgió porque ayer los integrantes de la comisión se sintieron agraviados por un tuit que publicó el senador del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres. El sábado 3 de marzo Mieres retuiteó una nota del portal Ecos en la que se aseguraba que había un “pacto” político para no citar a ex presidentes. El independiente agregó: “No sé ni me interesa quienes aceptaron ese pacto mafioso, pero rechazo enérgicamente esa decisión. Son de las cosas que desprestigian a la política”. Este comentario en la red social generó mucha molestia entre los diputados, que decidieron enviar una nota al senador.

La representante del PN Graciela Bianchi explicó a la diaria que en la comisión se aplica “un criterio de gentileza parlamentaria” para que todos voten las citaciones. Sobre Mieres sostuvo que “afirma cosas muy graves que, por supuesto, no son ciertas”. La diputada dijo que, en caso de tener alguna duda, el independiente debería haber consultado a Heriberto Sosa, diputado del PI que integra la comisión. Ayer, Sosa, oriundo de Maldonado, no fue a la reunión pero lo sustituyó Andrés Carrasco. Bianchi aseguró que Mieres no debería haber dado por cierto “algo que nunca existió”.

Bianchi sostuvo que, si tienen “elementos suficientes de juicio”, citarán a Julio María Sanguinetti y a José Mujica.

Por su parte, el diputado del FA Óscar Groba aseguró a la diaria que “no hubo ningún pacto, y mucho menos mafiosos”. “Un senador de la República hizo ese comentario en el que agravia a todos los integrantes de la comisión y al sistema político en general”, dijo.

Todos los diputados consultados por la diaria aseguraron que, si hay una justificación, será citada cualquier autoridad, incluidos ex presidentes.

Consultado por este medio, Mieres dijo que que se alegra del desmentido porque “de ser cierto sería una verdadera vergüenza para quienes hubieran acordado eso”.