Autoconvocados piden conocer qué se tratará en la próxima reunión sobre agro que convocó el gobierno, para decidir si van

El movimiento de productores autoconvocados Un Solo Uruguay recibió una invitación del Poder Ejecutivo para participar en la mesa de trabajo conformada por el gobierno y las gremiales agropecuarias. Uno de sus voceros, Marcelo Nougué, dijo a la diaria que el movimiento aún no decidió si participará porque no sabe cuál será el orden del día. Sostuvo que la asistencia está sujeta a que se pueda obtener esa información, en primer lugar para enviar a un delegado que conozca los temas que serán tratados. El grupo había dicho tras el primer encuentro en el que participaron que no asistirían si los temas a tratarse no están dentro de su plataforma.

“Yo, por ejemplo, no podría ir si vamos a tener que conversar sobre física cuántica”, ironizó el vocero.

Nougué comentó que el movimiento pidió saber los temas del orden del día mediante un correo electrónico.