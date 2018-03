Blancos y Gonzalo Mujica buscan acuerdo programático en la oposición, pero los colorados y el Partido Independiente tienen otras prioridades

El ex diputado Gonzalo Mujica, escindido del Frente Amplio (FA), parece estar cada vez más cerca del Partido Nacional (PN), y particularmente del senador Luis Lacalle Pou, aunque –según él mismo dijo a la diaria– esto no será posible si no se llega a un acuerdo programático.

El otrora legislador les ha entregado un documento a 25 dirigentes de la oposición, con lo que a su entender deberían ser las bases para un acuerdo programático, ya que, según entiende, en la próxima elección “lo que se va a decidir es el continuismo de la política frenteamplista, cuyo modelo está agotado, o un cambio. Pero ninguno de los partidos de oposición puede llevar el cambio por sí solo adelante, por lo que habría que darle la certeza y tranquilidad a la ciudadanía de que en caso de producirse ese cambio, hay políticas que van a tener el respaldo necesario para llevarse adelante”.

Ayer, en una entrevista con La República, Mujica reconoció que Lacalle Pou fue “el que llegó más lejos a la hora de referirse a mi proyecto y manifestó públicamente su agrado, con lo que da pie para que trabajemos juntos en este acuerdo”. Según profundizó el ex legislador, todos los dirigentes a los que les envió el documento le respondieron agradeciéndole, y varios se manifestaron de acuerdo, pero “el que salió públicamente a hablar de mí fue Lacalle Pou”, aunque “eso no quita que otros puedan hablar del tema más adelante”.

Mujica también reconoció que la propuesta de lograr acuerdos interpartidarios dentro de la oposición planteada por el senador y líder de Alianza Nacional (AN), Jorge Larrañaga, también “va en el mismo sentido” de lo que él plantea, aunque dijo que mientras que él busca un acuerdo básico, el senador “avanza mucho en la propuesta”. No obstante, marcó algunas coincidencias con Larrañaga: “La propuesta tributaria que él hace yo la llevo toda”.

Mujica sostuvo que aspirará a participar en un “acuerdo político” con varios partidos sólo si hay un acuerdo programático previo. “Si no, me hubiera metido en un partido hace diez meses.Tengo que ver quién está más afín a lo que pienso y quién se anima [a llevarlo a cabo]”, explicó. Según el ex diputado,para comenzar a plasmar ese acuerdo programático, después de la Semana de Turismo habría que “acordar una especie de plan de trabajo para sentarse a discutir en qué estamos de acuerdo”.

Los demás

El problema de Mujica y del PN es que el resto de la oposición no parece muy concentrada en un entendimiento programático. El diputado y secretario general del Partido Colorado (PC), Adrián Peña, dijo que recibió el documento de Mujica y también la propuesta de Larrañaga, pero afirmó que su colectividad política aún no ha analizado qué postura tomará respecto de un posible acuerdo de ese tipo con otros partidos. Si bien dijo que es un tema interesante para el PC, explicó que este quiere trabajar en otros temas en lo inmediato: concretamente, los colorados aspiran a discutir con el resto de los partidos políticos una batería de medidas en materia de legislación sobre corrupción y transparencia.

Peña también dijo que, a su entender, un acuerdo como el que plantean Mujica y Larrañaga debería tener tres “aristas”: además de lo programático, debería haber una arista “electoral”, que establezca que quien llegue al balotaje apoye al otro a partir de la base común acordada y del establecimiento de una serie de “metas de gestión”, porque, “de lo contrario, nos quedamos como el FA, con simples enunciados”.

En tanto, el diputado Iván Posada, del Partido Independiente (PI), dejó en claro que a su colectividad política no le interesa participar en un acuerdo programático con los demás partidos de la oposición. “Nos parece absolutamente claro que tenemos visiones y planteos distintos”, dijo al respecto. Posada expresó además que las diferencias no son sólo del PI con los demás, sino también entre el resto de la oposición, y como ejemplo puso la votación del proyecto de ley que dio solución al problema de los conocidos como cincuentones: “En esa instancia determinante para la vida del país, el sector AN votó a favor de la solución del gobierno y el PC, con excepción del diputado Ope Pasquet, también. Me genera sorpresa que este tipo de planteos, que deberían plasmarse a la hora de votar, no tengan expresión en esos momentos ni en temas tan importantes para el país”, comentó.