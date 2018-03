Canciller de Finlandia dijo que Nokia y otras empresas de su país quieren “hacer negocios” con Uruguay

Durante una recorrida por Fray Bentos, el canciller de Finlandia, Timo Soini, aseguró que varias empresas de su país quieren hacer negocios con Uruguay, y una de ellas es la multinacional de comunicaciones Nokia. “Hay muchas empresas finlandesas que hoy en día están trabajando aquí y otras que esperamos que próximamente estén haciendo negocios con Uruguay”, dijo en una rueda de prensa, en el marco de una visita a la planta de celulosa de UPM, otra de las empresas de su país instaladas en el nuestro. Soini tomó distancia de las negociaciones con miras a instalar una segunda pastera de UPM en Uruguay, y aseguró que “el gobierno finlandés no tiene nada que ver” con esas tratativas, por lo que no haría ningún comentario al respecto. No obstante, destacó que la fábrica de UPM en Río Negro es “excelente”, “le da trabajo a muchísima gente de la zona y aporta mucho al Producto Interno Bruto del país”.