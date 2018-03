Colectivo de maestras convoca a parar el 8 de marzo; FUM resuelve hoy su postura

En un área sumamente feminizada –92% de las maestras en Uruguay son mujeres–, un grupo de docentes de Montevideo, Canelones y Maldonado está intercambiado desde hace semanas su inquietud por sumarse al Paro Internacional de Mujeres, después de que en 2017 se resolviera no hacerlo. La Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) bajó la consulta a las 31 filiales que tiene en todo el país –a su vez, las distintas filiales consultan a los maestros de las escuelas– y mañana la Mesa Federal de la FUM, en la que participan delegados de todo el país, resolverá si se plegará o no a la movilización.

En la convocatoria del colectivo, las maestras afirman que su profesión “juega un rol más que importante en el desarrollo de la niñez”, y que “es fundamental que las instituciones educativas no reproduzcan el sistema patriarcal a través de la violencia simbólica y explícita y queremos que nuestrxs alumnxs e hijxs crezcan en un mundo más justo, más humano, en donde sean libres de elegir cómo quieren ser”. Convocan a parar porque, “entre otras cosas, las profesiones con un muy elevado porcentaje de mujeres no son consideradas profesiones y son peor pagas que las profesiones ejercidas mayoritariamente por varones”; porque “es necesario el acompañamiento de otrxs profesionales en las escuelas frente a situaciones de violencia hacia mujeres, niños, niñas y adolescentes”; porque “creemos fundamental contar con educación sexual en los centros educativos que tenga una visión integral”, y porque “las maestras nos solidarizamos con todas las mujeres. No sólo paramos por nuestro salario, ni sólo cuando nos pegan a nosotras”.

Preocupadas por que a nivel sindical se comience tratar el tema del género como una línea de trabajo, las maestras convocan a sus colegas que participen en las distintas instancias sindicales a votar a favor del paro de 24 horas. Afirman: “Queremos un futuro de igualdad, y para enseñarlo, tenemos que empezar por nosotras mismas”, y también que “los gurises con los que trabajamos todos los días se merecen maestras que luchen por la igualdad de género”.

En tanto, la secretaria general de la FUM, Elbia Pereira, comentó a la diaria que las corrientes mayoritarias de la dirección del gremio también proponen aprobar un paro de 24 horas a nivel nacional. “Entendemos que como sindicato mayoritariamente de mujeres, en un tema que es clave para el país, como el patriarcado y el machismo históricamente presentes en nuestra sociedad, que hace que haya cifras tan alarmantes de feminicidios año a año, es momento de hacer una alerta y un llamado de atención muy importante”, afirmó, y señaló que desde la federación se debe comenzar a trabajar en temas como aumentar los derechos de las trabajadoras víctimas de violencia doméstica, “algo que sucede y lamentablemente muy seguido”. Así, las corrientes mayoritarias de la dirección de la FUM proponen convocar a un paro de 24 horas, de hombres y mujeres –“porque el cambio debe involucrarnos a todos”–, y a una concentración y movilización importante ese día, con “proyecciones de acciones en el sentido de este cambio tan necesario”.