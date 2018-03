Colectivos palestinos de Uruguay y Argentina también le enviaron carta a Natalia Oreiro pidiéndole que suspenda su show del 20 en Israel

El 26 de febrero Bassem Tamimi, padre de Ahed Tamimi –la adolescente palestina que ha protagonizado desde niña protestas contra la ocupación israelí y que será juzgada por un tribunal militar por pegarle a un soldado de Israel que estaba en el patio de su casa– le escribió una carta a la actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro para pedirle que cancelara el show previsto para el 20 de marzo en Israel. “Te escribo con la esperanza de que canceles tu concierto en Tel Aviv, porque estos conciertos en Israel siempre son usados por su gobierno de extrema derecha para encubrir su sistema de ocupación militar y apartheid, que ya dura décadas. Tu concierto minaría nuestros esfuerzos para lograr la libertad de Ahed y de otros 300 niños prisioneros encarcelados por el régimen israelí”, escribió Bassem Tamimi. Le dijo, además, que sabía que había apoyado la campaña No a la Baja en Uruguay, para no bajar la edad de imputabilidad penal. “Sinceramente, tengo la esperanza de que no prestarás tu voz al operativo de propaganda del régimen israelí que encarcela niñas de 16 años de edad, y cuyos centros militares de detención son ‘notorios por los sistemáticos maltratos y torturas a los niños palestinos’”.

Bassem Tamimi expresó en su carta que la acción forma parte del grupo Boicot, Desinversiones y Sanciones (BDS), creado por palestinos “inspirados en los boicots internacionales que ayudaron a los sudafricanos a ponerle fin al apartheid en los 90”, con el objetivo de “ejercer presión sobre el régimen israelí para que detenga sus violaciones de derechos humanos, que incluyen a niños palestinos”. Señaló, además, que “figuras de la cultura como Lorde, Lauryn Hill, Elvis Costello, Brian Eno y Roger Waters ya se negaron a presentarse en Israel “mientras este régimen siga violando nuestros derechos humanos básicos”.

Hasta el momento no se conoce una respuesta de Oreiro; su show, divulgado en el sitio web http://www.nataliaoreiro.co.il, continúa vendiendo entradas.

Pedido rioplatense

El Comité Palestina Libre, de Uruguay, y el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino, le habían escrito una carta a Oreiro el 29 de enero, pidiéndole que se sumara al “boicot cultural y artístico” cancelando el concierto previsto para el 20 de marzo en Tel Aviv. Los activistas rioplatenses detallaron que el BDS es un movimiento global que se fundó en 2005. Mencionaron que Roger Waters se sumó a la propuesta, y recogieron una frase de una entrevista en la que el músico expresó: “Sí, por supuesto, otros países también tienen malos antecedentes en materia de derechos humanos, sobre todo los Estados Unidos. Pero en la lucha por los derechos humanos debemos apoyarnos donde y cuando podamos. En los años 60 fueron las leyes Jim Crow en Estados Unidos, en los años 80 y 90 fue el Apartheid Sudafricano, ahora es el ilegal Apartheid de Israel. Si defendiste a tus hermanos sudafricanos en la década de los 90, ¿por qué ignoras a tus hermanas y hermanos palestinos en la década de 2010?”. Los comités nombran, también, a otros artistas, científicos, músicos, escritores y cineastas que han cancelado sus actuaciones en Israel o han apoyado públicamente el boicot académico, cultural y artístico, como Stephen Hawking, Alice Walker, Judith Butler, Angela Davis, Arundhati Roi, Naomi Klein, Viggo Mortensen, Eve Ensler, Mark Ruffalo, Emma Thompson, Calle 13, Anita Tijoux, Peter Gabriel y Cassandra Wilson, entre otros.

Los rioplatenses justifican la solicitud apelando al compromiso y la sensibilidad de Oreiro “hacia los derechos humanos en general y los derechos de la niñez en particular”. Recuerdan que en 2011 fue nombrada embajadora de Buena Voluntad por UNICEF, y que luego fue vocera de esa organización en la campaña uruguaya No a la Baja. “Por esa sensibilidad y compromiso, seguro puedas comprender y rechazar las violaciones sistemáticas que Israel comete a los derechos de las niñas y niños palestinos. Israel es el único país del mundo que juzga a menores de edad en tribunales militares. Sólo en 2017, Israel detuvo a 6.742 palestinas y palestinos, incluyendo 1.467 menores de edad”, escribieron. Agregaron, además, que en los últimos tres años se duplicó la cantidad de niñas y niños palestinos arrestados por Israel y que actualmente hay más de 350 menores en las cárceles militares israelíes.

El viernes 2, el Comité Palestina Libre resolvió difundir públicamente la carta que le había enviado a Oreiro el 29 de enero, y expresó que lo hizo “frente a la falta de respuesta” de la cantante. Alejandra de Bittencourt, integrante del Comité Palestina Libre, explicó a la diaria que la carta se la mandó el colectivo argentino a la productora de Oreiro. La productora se excusó inicialmente de dar una respuesta, alegando que Oreiro estaba trabajando en una película; luego respondió que estaba de viaje. De Bittencourt comentó que Oreiro le dio una entrevista a una revista israelí y que la nota decía en el titular que Oreiro no se iba a dejar presionar por el BDS para cancelar el show en Tel Aviv. “No me consta que sean palabras de Natalia Oreiro porque en la entrevista no dice absolutamente nada, ni se toca el tema del BDS, ni se dice que hay un pedido formal para que cancele el show en Tel Aviv”, evaluó De Bittencourt. La activista opinó que Israel usa estos espectáculos “como una forma de dar una apariencia de estado normal y de lavarse la cara de los crímenes que comete contra el pueblo palestino; de hecho, en el momento en que puede haber un show en Tel Aviv pueden estar matando niños en el resto de Palestina”.