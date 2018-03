Comenzar de nuevo

“No te voy a decir que no estoy nervioso”, le decía un niño de ocho años al padre de su amiga en el patio de la escuela 229, de Lagomar, donde los pequeños se reencontraban con sus amigos, con las maestras, con la directora y con las funcionarias de la escuela, y donde los padres también se reencontraban con otros padres. Antes de entrar, decenas de niños con túnicas y moñas radiantes y mochilas nuevas, recién peinados, esperaban expectantes saber en qué salón van a pasar este año y conocer a su maestra. “Yo tenía ganas de volver nada más que para encontrarme con mis amigas”, decía Valentina, que estaba a punto de comenzar tercer año y ya estaba al lado de su mejor amiga, Agustina. Las dos dicen que extrañaban los recreos y a los amigos, pero que no extrañaban estudiar. Joaquín, también de tercero, contó que tenía “más o menos ganas de volver: no me gusta venir por los deberes, capaz que sí por el patio, y extrañaba a los amigos”.

Es que el patio de la escuela 229 es particularmente grande: tiene pasto, una cancha y muchos juegos de madera. Alrededor de la cancha fue que la directora de la escuela reunió a niños, maestros y familiares. “A mí me toca una que tiene un nombre raro”, “no cambiaron nada de la escuela”, “¿vieron que hay niños nuevos?”, eran algunas de las primeras impresiones de los chiquitos. Después de unas palabras de bienvenida, los niños y los padres se dirigirían a los salones con las maestras de cada grupo. Luego los niños tendrían actividades lúdicas de nuevo en la cancha, junto a sus maestras y la profesora de educación física.

Así como en la de Lagomar, ayer comenzaron las clases en más de 2.300 escuelas de todo el país, a las que concurren unos 340.000 niños. La Asociación de Maestros de Montevideo denunció que no estaban dadas las condiciones edilicias para comenzar en tres escuelas, la 219 y 274 –los dos turnos de la Escuela Experimental de Malvín–, y la escuela 124 de Melilla, ya que estuvieron en obra hasta esta semana y era necesario ordenar y hacer limpieza. El Consejo de Educación Inicial y Primaria (CEIP) informó que en esos locales comenzarían las clases hoy. Además, ayer Ademu informó que en la escuela 61 se cortó el agua. Daysi Iglesias, secretaria general del gremio, evaluó que “los estados edilicios de los locales han mejorado, pero vemos que hay un conjunto de obras en proceso que parecen no tener el debido control”.

Por su parte, la Federación Uruguaya de Magisterio manifestó ayer su preocupación porque hay alrededor de 40 grupos en todo el país que todavía no tienen maestra asignada, al sur del río Negro. La directora general del CEIP, Irupé Buzzetti, reconoció la falta de esos docentes y advirtió que está previsto que el lunes se haga un llamado en los departamentos del interior que tienen excedente de maestros para cubrir estos lugares.

En educación media, secundaria y UTU, habrá cerca de 300.000 estudiantes este año; ayer comenzaron los primeros años de ciclo básico, tanto de liceos como de escuelas técnicas y agrarias. El resto de los estudiantes de educación media comenzarán las clases la próxima semana. La Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria cuestionó la fecha de inicio de clases y denunció que en ocho liceos los edificios no estaban en condiciones de comenzar. De hecho, el Consejo de Educación Secundaria (CES) retrasó el inicio hasta el lunes en tres liceos, el 19 y el 67 de Montevideo y el 1 de Bella Unión. Ayer,además, los docentes del liceo de Ciudad del Plata y los del liceo 4 de Treinta y Tres resolvieron ocupar los centros; en ambos casos los docentes afirman que falta personal administrativo para asegurar el funcionamiento de los centros, mientras que además, en Ciudad del Plata, se reclama que haya más adscriptos y que se construya un nuevo liceo, debido a la superpoblación del que funciona allí. La directora general del CES, Celsa Puente, afirmó que la construcción de un nuevo liceo “está en trámite”, pero “no se construye de la noche del 28 de febrero al 1º de marzo”.

Las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura, de la Administración Nacional de Educación Pública y de los distintos consejos desconcentrados hicieron una recorrida por la escuela 63 y el liceo 33 de La Cruz de Carrasco, y el Centro Educativo Asociado La Cantera, donde comparten predio el jardín de infantes 228, la escuela 255 y un ciclo básico tecnológico de UTU.