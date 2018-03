Comenzó a discutirse el proyecto de la Uned en el Senado; dudas sobre período de transición “demasiado largo” y reválidas de los docentes del CFE

Las autoridades del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) fueron a la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Senadores a presentar el proyecto de ley que crea la Universidad de Educación (Uned) y a responder los primeros interrogantes de los senadores al respecto. La subsecretaria del MEC, Edith Moraes, aseguró que mejorar la calidad de la formación de los docentes y darle nivel universitario será “una oportunidad” de avance para el conjunto del sistema educativo, mientras que la directora nacional de Educación, Rosita Ángelo, recordó que el texto de este proyecto de ley insumió un año de elaboración y que todas las instituciones del sistema terciario público estuvieron de acuerdo en la creación de la Uned.

Ángelo opinó que le parece “clave” que la nueva universidad tenga “fuerte presencia en el interior del país”, y consideró que con el inicio de las clases este año “queda claro que necesitamos de manera urgente seguir avanzando con las ofertas de formación en el interior”. Además, destacó que para diseñar el sistema de organización de la institución proyectada se tuvieron en cuenta “las condiciones de gobernabilidad y de gestión”, y mencionó como ejemplo la figura propuesta del “secretario de gestión, que tendrá bajo su responsabilidad todas aquellas cuestiones que tengan que ver con la gestión administrativa de la nueva universidad”. Explicó, por otra parte, que de acuerdo con lo establecido en el proyecto, la Uned comenzaría funcionando con un Consejo Directivo Nacional provisorio, integrado por tres representantes designados por el Poder Ejecutivo, un representante de los docentes y otro de los estudiantes, y que dispondría de un plazo de 48 meses para convocar a elecciones de las que surja su cogobierno.

Sobre este último punto, la senadora frenteamplista Constanza Moreira manifestó que le causa preocupación que el período de transición previsto sea tan extenso. “En el proceso de creación de la Utec [Universidad Tecnológica] tuvimos autoridades designadas por el Poder Ejecutivo y luego se siguieron prorrogando [en sus cargos]. Esto es algo que a mí no me gusta; creo que hay que ir cuanto antes a un proceso normalizado de elección por parte de los cuerpos docentes y los estudiantes. Entiendo que no podrá haber de los egresados porque demoran más [en existir, ya que se está creando la institución], pero tampoco es que los egresados sean el corazón del cogobierno. En realidad, siempre lo son los estudiantes y los docentes, y los habrá desde el principio. Por tanto, no amerita hacer transiciones muy largas durante las cuales el Poder Ejecutivo sea el responsable de las designaciones. Justamente, queremos autonomía y cogobierno para que el Poder Ejecutivo no haga las designaciones”, señaló la senadora, haciendo referencia a que la ley original de creación de la Utec preveía que se llamara a elecciones de su consejo directivo en 2017, y que esto luego se aplazó, por ley, hasta 2019. Moreira consultó si la intención “es agotar ese plazo o si se puede ir a un proceso de designación legitimado con anterioridad”, y opinó que el orden estudiantil –en el entendido de que “ya hay estudiantes” de Formación en Educación– va a ser “denso y robusto”. “Es una pregunta y una valoración, pues al tener una transición demasiado larga, el Poder Ejecutivo continuaría siendo el rector del cogobierno”, expresó la legisladora.

Ángelo respondió en la comisión que el debate que planteó Moreira “fue objeto de una larga discusión en la comisión asesora” del Sistema Nacional de Educación Pública que trabajó con el proyecto, y que finalmente la propuesta presentada “tiene que ver con que entendemos que hay un proceso complejo de la construcción de esta nueva institucionalidad, desde la construcción de los padrones de egresados y los procesos de llamados hasta el ordenamiento de reválidas”. También explicó que rectores de universidades pedagógicas de la región, como la Universidad Nacional Pedagógica y la Universidad Autónoma de Entre Ríos, ambas de Argentina, manifestaron que el período de transición es de “cierta complejidad”, y se intenta “dar un tiempo a todos estos temas que también suponen la creación de un nuevo ente autónomo, y todo un proceso de articulación con el sistema educativo”.

Dedito para arriba

Por su parte, la senadora nacionalista Verónica Alonso consideró que la formación docente “es un tema que trasciende las banderas partidarias”. “Si estuviera escribiendo en Twitter o en Whatsapp sobre este tema le pondría un dedito para arriba, porque la calidad de un sistema educativo tiene como límite la calidad de sus docentes, y en eso no hay discusión. El debate no es sobre si [la formación docente] debe o no tener rango universitario –en eso estamos de acuerdo–, sino en cómo hacerlo”, opinó en términos generales, y luego consultó qué pasará “con los actuales formadores de docentes que no están en condiciones de desempeñarse como profesores universitarios”.

Moraes explicó que una vez que se vote el proyecto de ley se deberá reglamentar y elaborar la ordenanza de grado, la de posgrado y el estatuto de los funcionarios docentes de la institución. “Es ahí cuando, sin duda, habrá que definir claramente cuál es el perfil de un docente universitario, en conexión con las definiciones que ya existen en las otras dos universidades [públicas], para luego crear el escalafón de los grados universitarios y hacer los llamados a concurso, lo que necesariamente implica una selección”, añadió, y aclaró que la selección “no es algo que discrimine a nadie, sino que es aquello que valora la formación individual, la trayectoria profesional que tiene cada uno de los aspirantes”.

“Por eso la gran preocupación de abrir estos cursos de posgrado, con antelación a que exista la universidad y en la modalidad de programas –junto con la Universidad de la República–. Y hoy hay un número importante de docentes que han culminado dichos cursos”, destacó Moraes. Recordó asimismo que actualmente en el Consejo de Formación en Educación (CFE) “estamos con la modalidad de horas-docente” y que con la ordenanza “se va a pasar del sistema de horas al sistema de cargos, aunque convivan ambos por un tiempo”.

Ángelo, por su parte, opinó que el CFE ha tenido “un proceso exitoso y muy rápido” de reválidas con la carrera de Educador Social, que servirá de experiencia para este proceso. “Aquí está el tema del cuidado para la reválida de estos títulos –por eso se establece un plazo de 18 meses– como títulos de grado universitario. No se trata de decir simplemente –es un punto que hemos señalado y va en el sentido que señalaba la señora senadora Alonso–: ‘ Yo vengo con mi título, que es de maestro, y me lo cambian por un título universitario’. Hay un compromiso que tiene que ver con los necesarios trabajos y resguardos para que, con los distintos planes y procesos que ha vivido la formación en educación en Uruguay, se establezcan los dispositivos que efectivamente permitan esa reválida”, afirmó la directora de Educación.

La jerarca del MEC también aclaró en comisión que no está previsto “el cierre de ninguna sede”, y señaló que esa “es una preocupación que muchos nos han hecho llegar”. Los directores y subdirectores de los institutos del CFE, que de aprobarse este proyecto pasarían a integrar la Uned, solicitaron ser recibidos por la Comisión de Educación y Cultura, lo que se concretará después de la Semana de Turismo.