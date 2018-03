Comisión investigadora de ASSE volvió a sesionar ayer; su presidente se quejó de que no asisten los funcionarios citados

“Citamos gente del Hospital de Rivera, [del Hospital] de Bella Unión, [del Hospital] de Dolores, del Hospital de Ojos y nadie vino”, reclamó ayer en diálogo con la diaria Daniel Radío, diputado del Partido Independiente y presidente de la comisión investigadora parlamentaria sobre la gestión de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) desde 2008 y de la denominada estafa al Fonasa (Fondo Nacional de Salud). Tras el receso parlamentario, la comisión, creada en agosto de 2017, retomó la actividad con asuntos administrativos, entre ellos volver a elegir un presidente y definir el régimen de trabajo. En cuanto al primer punto, Radío mantuvo la presidencia; respecto del segundo, se volvió a fijar los lunes como día de reunión, y se podría establecer una sesión extraordinaria el último jueves del mes. Hasta ahora la comisión se ha enfocado en las irregularidades de los hospitales de Bella Unión y Rivera; en agenda tiene los casos de los hospitales de Dolores, Mercedes, Cerro Largo, Colonia, el Hospital de Ojos, las colonias psiquiátricas y la División de Arquitectura.

“Hace meses que trabaja la comisión y hay cosas que no terminamos porque no estamos teniendo colaboración, hay gente que no viene”, expresó Radío. Agregó que los funcionarios de ASSE están obligados a concurrir y reprobó que un funcionario mandara una carta a la comisión excusándose de ir porque su caso está en sumario administrativo. “No entienden que esto es un poder del Estado, no es un capricho de la oposición ni de la derecha descarnada”, ironizó, recogiendo una expresión que han usado dirigentes frenteamplistas al criticar a la oposición. Según Radío, incluso le habían pedido al directorio anterior de ASSE que les pasara información que hay en auditorías, pero aún no se la han enviado.

La comisión volverá a citar a funcionarios de los hospitales de Rivera y Bella Unión; luego continuarán con los casos de los hospitales de Dolores y Cerro Largo, el Hospital de Ojos y la División de Arquitectura, detalló Radío, que agregó que el diputado Martín Lema (Partido Nacional) hizo llegar ayer otras convocatorias y que lo mismo hará el diputado Eduardo Rubio (Unidad Popular) en los próximos días.

Otra etapa

Con el nuevo directorio, como tal, la comisión no ha tenido contacto. De hecho, para retomar el diálogo están esperando la composición plena del directorio de ASSE, puesto que ahora se aguarda la venia de los directores. Radío comentó que el nuevo presidente de ASSE, Marcos Carámbula, le manifestó que quiere colaborar con la comisión. Sobre la decisión del presidente de la República, Tabaré Vázquez, de sustituir la cúpula de ASSE, Radío expresó que “es mentira que fue por lo de la nuera del doctor [Mauricio] Ardus”, y calificó de “un error estratégico” que el directorio siga sin tener miembros de la oposición. Opinó que Carámbula le “merece el mayor respeto”, aunque comentó que le pareció mal que se sumara al grupo formado por el presidente Tabaré Vázquez y Javier Miranda, presidente del Frente Amplio, para crear propuestas para “la segunda generación de la reforma de la salud”. Según el diputado, la creación de ese grupo fue “una maniobra distractiva” porque durante los cinco años del gobierno de José Mujica “no se avanzó nada” en ASSE ni en el Sistema Nacional Integrado de Salud, y cuando se creó esa comisión “era hora de hablar de las irregularidades”.