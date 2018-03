Comisión que investiga espionaje citará a Mirtha Guianze porque aseguró que los servicios de inteligencia de Sanguinetti la vetaron para ser fiscal penal

En otra jornada de trabajo de la comisión de la Cámara de Representantes que investiga el espionaje militar y policial en democracia, comparecieron los coroneles de la Fuerza Aérea Gustavo Brozia y Silverio Cano, y el capitán de la Armada Juan Herrera. Como es habitual en esta comisión, los tres negaron haber participado en el espionaje e incluso tener conocimiento de ese accionar, señaló a la diaria el diputado del Frente Amplio Gerardo Núñez, presidente de la comisión. El legislador explicó que arman permanentemente la lista de invitados para declarar, ya que muchos aceptan y en la mitad de la semana avisan que se les “complicó”. Además, subrayó que hasta ahora sólo asistieron jerarcas de la Armada y la Fuerza Aérea; en cambio, del Ejército no compareció ninguno.

En tanto, Núñez indicó que para el primer lunes de abril citarán a Mirtha Guianze, ex fiscal y ex presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, a raíz de unas declaraciones que hizo en diciembre a Lacatorce10, asegurando que durante el segundo gobierno de Julio María Sanguinetti, en 1996, había sido propuesta para una fiscalía penal, pero fue rechazada porque, según le había manifestado el fiscal de Corte de esa época, “desde Presidencia habían pedido los archivos de inteligencia” y por sus “antecedentes” no podía acceder a ese cargo. “Es clarísimo que en época del presidente Sanguinetti los servicios de inteligencia del Ejército me estaban vetando. En otras palabras, en el año 96 mis antecedentes me impedían ser fiscal penal, porque consideraron que era riesgoso. Supongo que ese peligro era con respecto a los juicios que tenían que ver con la dictadura”, había indicado Guianze.