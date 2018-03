Congreso de Intendentes podría votar hoy polémica amnistía para deudores de patentes y multas, pese a oposición de intendencias como la de Montevideo

“Nuestra visión es dar soluciones [...] no generar mejores condiciones para aquellos que tienen deudas que para los que pagan siempre en fecha. Ese es el motivo de nuestra preocupación”, dijo ayer a la prensa el director de Recursos Financieros de la Intendencia de Montevideo (IM), Juan Voelker. De esta manera, la IM salió al cruce de la propuesta de los intendentes del Partido Nacional (PN) y del Partido Colorado (PC) de implementar una amnistía para los deudores de patentes de rodados, iniciativa que se podría comenzar a discutir hoy en el Congreso de Intendentes (CI), según informó El Observador. El CI se reunirá a las 10.00 en el predio de la Expoactiva de Soriano. En ese marco, el organismo recibirá al ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Enzo Benech, y al presidente del Instituto Nacional de Carnes, Federico Stanham, luego a integrantes del Comité Deliberante Cuenca del Río Negro y, finalmente, analizará informes de la Mesa del CI y de la Comisión de Seguimiento del Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive).

Esta comisión informará hoy sobre un documento escrito en una reunión el 1º de marzo con bases para un acuerdo que es acompañado por jerarcas de intendencias de la oposición y del gobierno de Canelones. El texto propone amnistiar del pago de la patente a vehículos de hasta 30.000 dólares de valor y camiones de hasta 120.000, y permitir que cancelen deudas al contado o financiadas, pagando 25% del valor del aforo del vehículo (contado) o 30% en Unidades Indexadas (si es en 60 cuotas), para los modelos de 2011 o años anteriores. Los autos de 2012 o años posteriores deberán pagar el tributo íntegro, sin multas ni recargos. En tanto, el documento incluye las deudas de las multas de tránsito, que podrán pagarse mediante un convenio hasta en 60 cuotas.

Para los camiones, en el caso de los modelos de 2013 inclusive y posteriores “se exigirá el pago del tributo íntegro sin multas ni recargos”, mientras que para los vehículos anteriores a ese año, se financiará la deuda en UI hasta en 60 cuotas, “por el equivalente del tributo, hasta el 30% del aforo”.

Consultado acerca de si quienes pagan en fecha también recibirán beneficios, Voelker insistió en que “el beneficio puede ser de 20% si lo paga al contado al inicio del año”, pero “esto no quita que si uno genera un plan de refinanciación que les pone topes a las deudas con valores muy bajos, lo que termina generando es que algunas personas que tienen deudas terminen pagando menos que aquellas personas que pagaron en fecha”.

El jerarca sostuvo que la morosidad también es“una preocupación” para la IM, y recordó que el tema “se ha venido planteando desde el inicio de este quinquenio”: “En 2016 el Sucive planteó un plan de regularización de adeudos que fue ventajoso, incluyendo algunos topes de deuda, y luego lo que se había acordado en el CI fue que, vencido ese plazo, hay que comenzar con la fiscalización”. Finalmente, ante la afirmación de que hay vehículos que deben de patente montos similares o mayores que su costo, Voelker afirmó que “es correcto que hay problemas de sobrendeudamiento”, pero “la pregunta es cuál es la mejor propuesta”. “Queremos que las soluciones tengan siempre en el centro a los buenos pagadores”, concluyó.

En tanto, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, aclaró ayer a Radio Carve que, como presidente de la comisión de seguimiento del Sucive, tiene bajo su responsabilidad lograr niveles de acuerdo entre propuestas dispares, particularmente teniendo en cuenta que en el CI siempre se resolvieron los asuntos “por consenso”: “Nunca se votó, históricamente fue así”. “Es una manera de mantener esa herramienta. Ahora, si algún día hay que votar, se pasará a votar”, aclaró Orsi, consultado sobre si el tema se podría resolver hoy mismo. Según el intendente, cuando no hay consenso, el asunto se pasa para la siguiente sesión.

Orsi explicó que lo que está en discusión es un nuevo plan de refinanciación de deudas, ya que “hay uno que se paga en 24 cuotas” que no habría colmado las expectativas de algunos intendentes, porque la adhesión no fue la esperada. “Otros intendentes dicen que lo que falló fue la fiscalización”, agregó Orsi, que precisó que hay una percepción de que muchas deudas superan el valor de los propios vehículos. “Esa es la preocupación fundamental, pero no quiere decir que sea la única”, acotó.

El jerarca canario explicó: “Un intendente te plantea esto, otro te plantea que tendríamos que ser muchos mas amplios en el perdón”, mientras otros dicen que no: “En ese abanico de propuestas y alternativas hay que buscar el [plan] que mejor nos convenza a todos”, y “todavía no llegamos a ninguna fórmula”. “Estamos buscando la mejor fórmula para no perjudicar a aquellos que están al día con su tributo”, aseguró.

Fuentes del CI manifestaron que en la última reunión de este grupo el intendente de Maldonado, Enrique Antía, “metió presión” y estableció plazo hasta hoy para que el tema se resuelva; de ahí la eventualidad de que el PN fuerce una votación, sabiendo que tiene 13 (sumando al PC) votos contra seis del Frente Amplio. De ocurrir esto, se rompería la tradición de aprobar los temas por consenso.

Más sobre este tema: Activa expo