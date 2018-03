De León dijo que Mieres es un “carroñero de la política”, en tanto el senador del PI insistió con que su denuncia es “sólida y grave”

Leonardo de León, senador de la Lista 711 (Frente Amplio) y ex presidente de Alcoholes del Uruguay (ALUR), compareció ayer ante el juzgado de Crimen Organizado a raíz de la denuncia en su contra que hizo el senador Pablo Mieres, del Partido Independiente (PI), por presuntas irregularidades en el uso de las tarjetas corporativas de esa empresa. A la salida del juzgado, De León aseguró en rueda de prensa que las denuncias que hizo Mieres “son falsas” porque son sobre “viajes que no existieron”, como uno a Ámsterdam, y sobre tarjetas que no eran suyas. “Además, el abogado del senador Mieres reconoció frente a la jueza que se habían equivocado en parte de la denuncia que hicieron, y lo van a tener que presentar por escrito”, indicó De León, y agregó que el senador del PI es “un carroñero de la política”, asociándolo con la película argentina Carancho, protagonizada por Ricardo Darín.

De León también se refirió al pago de un “premio” de un millón de dólares que Alur le hizo a la empresa Abengoa Teyma. Explicó que la noticia salió en varios medios pero que “no se dijo que se premió [a la empresa] porque se adelantó 40 días al inicio del proceso de producción” de la planta de bioetanol de Paysandú, que “implicó que ALUR ganara ocho millones de dólares”, porque la facturación diaria en concepto de “venta de etanol y alimento animal” era de 200.000 dólares.

En tanto, Mieres dijo a la diaria que no bajará al “nivel” que eligió De León, y que por eso no va a “insultar ni a agraviar”. “Simplemente voy a ratificar que la denuncia es concreta, pertinente, sólida y grave. Además, fue estudiada por nuestro equipo de asesores y abogados. No es una denuncia individual mía sino del conjunto del PI, y está firmada por toda su bancada”, señaló, y rechazó “categóricamente” que la denuncia sea falsa. Indicó que hubo “un detalle formal”, relacionado con “un viaje que está asignado a otra tarjeta de Alur”, pero que eso no “afecta en nada la entidad ni la gravedad de las denuncias”. Además, el senador del PI negó que en la denuncia se mencione un viaje a Ámsterdam: “Puede ser que se haya hablado de algún gasto vinculado con Ámsterdam, pero no necesariamente implica que la persona haya estado allí. En definitiva, de nada sirve que sigamos debatiendo cuando la Justicia es la que va a resolver”, finalizó.