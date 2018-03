Directores sociales de ASSE: oposición no votará a representante de usuarios; Partido Nacional verá si da la venia al representante de los trabajadores

La solicitud de venia para designar a Pablo Cabrera en representación de los trabajadores y a Natalia Pereyra como representante de los usuarios para integrar el directorio de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) ingresó ayer al Senado. Hoy se reúne la Comisión de Asuntos Administrativos, que es la encargada de tratar la solicitud; luego pasa al plenario del Senado, donde deberá contar con el voto conforme de tres quintos (19 votos).

Según supo la diaria, Pereyra no cuenta con los votos favorables, puesto que la oposición no la acompaña; la situación de Cabrera sería diferente.

Cabrera y Pereyra integraban el directorio de ASSE desde junio de 2016, pero el Ejecutivo tuvo que volver a designarlos porque –según la Ley 17.865– al caer la mayoría de los miembros del directorio, cesan todos sus integrantes. Aunque nunca fueron cesados formalmente, están en esa situación desde el 14 de febrero, cuando el presidente Tabaré Vázquez le pidió la renuncia a la cúpula de ASSE. El 27 de febrero, el Senado otorgó la venia a los tres nuevos directores políticos, Marcos Carámbula, Marlene Sica y Julio Martínez. Ya en ese momento, los senadores Pedro Bordaberry (Partido Colorado, PC) y Javier García (Partido Nacional, PN) habían adelantado que no votarían la venia de los directores sociales.

Corporativismo

Los senadores de la oposición usan el mismo argumento para rechazar la inclusión de los representantes sociales en el directorio de ASSE: dicen estar en contra del “corporativismo”. José Amorín Batlle (PC) confirmó ayer a la diaria que los colorados no votarán las venias porque consideran que los representantes sociales “tienen intereses personales y corporativos”.

García había adelantado el 27 de febrero que “ni loco” votaba las venias de los directores sociales: “No porque no esté de acuerdo con la presencia de directores sociales, sino porque creo que reincidiríamos en el error que cometimos antes, que es consolidar el gobierno de las corporaciones”. Consultado ayer por la diaria, García dijo que el PN inició ayer el análisis. “[A] la [representante] de los usuarios no la vamos a votar, creo que en eso hay un principio de acuerdo”, comentó. Dijo que ASSE tiene 1.200.000 usuarios, pero que Pereyra “fue electa por 38 personas”. Por otro lado, comentó que “es muy difícil” votar la venia del representante de los trabajadores, “pero vamos a analizarla en tono partidario”. Opinó, además, que, en los hechos, tanto Cabrera como Pereyra “son representantes políticos del gobierno”.

Pablo Mieres (Partido Independiente) dijo a la diaria que no votará las venias porque su partido no está de acuerdo con la participación de los representantes sociales en ningún directorio; en lugar de eso, proponen que haya un consejo asesor para que los representantes sociales sean escuchados. “No tenemos una opinión favorable a la corporativización de estos ámbitos”, dijo, y cuestionó especialmente la inclusión de Pereyra: “La representatividad de la representante de los usuarios es un escándalo, porque no representa a nadie”, dijo. Reprobó, además, que tanto ella como Cabrera sigan siendo designados por el Poder Ejecutivo, en lugar de ser electos.

En diálogo con la diaria, Pereyra discrepó: “No veo corporativo que la sociedad civil organizada tenga una mirada, porque además es la más noble de todas las miradas. Acá el único que gana o pierde es el usuario. Acá no se trata de negocios ni se trata de salario, acá lo que se defiende es el derecho a que el usuario tenga una atención digna y como corresponde. Me parece que, justamente, es la dirección menos indicada para hablar de corporativismo”. Pereyra fue designada por Vázquez, tras ser propuesta por el Movimiento Nacional de Usuarios de la Salud Pública y Privada. Aseguró que los usuarios también piden tener elecciones, y que, de hecho, en 2015 pidieron una entrevista con todos los precandidatos a la presidencia de la República por ese tema, y que “los que hoy salen a cuestionar esto fueron los que no respondieron”; sólo fueron recibidos por Manuel Flores Silva y el equipo de Vázquez. Pereyra dijo que le hubiera gustado ser invitada por los legisladores para exponer su punto de vista.

En tanto, Carámbula dijo a la diaria que espera que el Senado vote las venias de los directores sociales. “Si aun no fuera así estamos en condiciones de trabajar como directorio por todo lo que hay que encarar y resolver”, dijo, y se comprometió a mantener a los directores sociales “plenamente informados”. Afirmó que lo está haciendo “a pleno” con Cabrera y que lo hará también con la representante de los usuarios. “Naturalmente, aspiramos a que el directorio esté a pleno lo antes posible”, agregó.

Si no consiguen los votos, dentro de 60 días, el Ejecutivo podrá reiterar la propuesta (o presentar una nueva); para que sea aprobada, alcanza con el voto conforme de la mayoría absoluta del Senado.