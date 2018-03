Dos diputados del FA de la Comisión de Legislación del Trabajo no están de acuerdo con el convenio de empleo juvenil entre el Ejecutivo y McDonald’s

“Es una empresa que no respeta la normativa laboral, por lo tanto creo que la crítica es pertinente”, dijo a la diaria Luis Puig, diputado del Frente Amplio, en apoyo a los comentarios que hizo Fernanda Aguirre, secretaria general del Sindicato Único Gastronómico y Hotelero del Uruguay (SUGHU), sobre el acuerdo entre el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y Arcos Dorados (la empresa propietaria de la firma McDonald’s), en el marco de la Ley de Empleo Juvenil (19.133). La dirigente había señalado el viernes al portal del PIT-CNT, entre otras cosas, que esa empresa no tiene convenio colectivo “porque se negó a firmar todas las reivindicaciones de los trabajadores” en la ronda pasada.

Puig, que además es vicepresidente de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Representantes, señaló que él tampoco está de acuerdo con ese entendimiento entre el MTSS y Arcos Dorados, y fue en una línea similar a la de Aguirre. “Cuando se plantea hacer acuerdos con empresas, el primer aspecto que hay que tener en cuenta es si cumplen con la normativa vigente, y esta empresa [McDonald’s] no la cumple, porque se niega a permitir la organización sindical y se niega a discutir y acordar con los trabajadores”, indicó Puig. Además, agregó que la ley de empleo juvenil es “importante” porque genera mecanismos para que tengan oportunidades de trabajo los jóvenes de 15 a 29 años, un grupo etario en el que hay “tres veces más desocupación que la media nacional”, pero subrayó que las empresas “que no respetan la organización sindical” no deberían estar entre aquellas con las que el Poder Ejecutivo hace acuerdos.

“Las condiciones de trabajo que señaló el SUGHU, que conoce del tema, como la forma de relacionamiento, la promoción de falta de compañerismo entre los trabajadores y el hecho de fomentar el individualismo, no son el tipo de relaciones laborales que estamos impulsando en Uruguay desde hace tiempo”, finalizó Puig.

A su vez, el diputado Gerardo Núñez, del Partido Comunista y también integrante de la Comisión de Legislación del Trabajo, coincidió con Puig en que el Ejecutivo no debería hacer acuerdos con empresas que no respetan la organización sindical, y agregó que sería bueno explorar “otras alternativas” de inserción laboral en firmas diferentes a McDonald’s, en la que “no necesariamente se desarrollan las mejores prácticas laborales”. “Todos somos conscientes de que es un trabajo que está focalizado en los muy jóvenes, a quienes de repente les puede servir, pero que claramente, a medida que van a desarrollarse en sus vidas desde el punto de vista académico y social, no representa una alternativa real, por el salario y el régimen de trabajo”, indicó Núñez, y añadió que hubo otras experiencias “muy positivas” que “lamentablemente” se dejaron de hacer, como el plan de egreso del Instituto de Inclusión Social Adolescente, pensado “para otros jóvenes” y que representaba “un contacto no sólo con el trabajo, sino también con otros parámetros culturales que son necesarios para la reinserción de los jóvenes en la sociedad”.