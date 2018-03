Fernández Galeano asumirá como adjunto del nuevo directorio de ASSE

Ayer se instaló el nuevo equipo de directores de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) designado por el Poder Ejecutivo: Marcos Carámbula es el nuevo presidente, Marlene Sica ocupa la vicepresidencia y Julio Martínez el rol de vocal. Según supo la diaria, esta semana se presentará en público el nuevo directorio, que dará a conocer a su equipo. Ya había trascendido que Carámbula le había pedido a Vázquez tener la potestad de armar su equipo, lo que implicaba el cese del actual gerente general de ASSE, Richard Millán. la diaria confirmó que Carámbula continuará con su decisión y que designará como gerente general a Alarico Rodríguez, hasta ahora codirector técnico del Fondo Nacional de Recursos, con quien compartió cargos de dirección en el Sindicato Médico del Uruguay.

Además, según informaron fuentes políticas, el ex subsecretario de Salud Pública Miguel Fernández Galeano, que actualmente trabaja en la Organización Panamericana de la Salud (OPS), asumirá como adjunto del directorio de ASSE. Estos cambios en el equipo se oficializarán antes de que termine esta semana, en una ceremonia pública de asunción de las nuevas autoridades.

Pese a que las venias de los tres representantes del Poder Ejecutivo fueron votadas por unanimidad el martes 27 en el Senado, el directorio todavía no está funcionando en pleno, puesto que los legisladores interpretaron que, al remover a la mayoría del directorio, se debía designar también a los directores sociales. El Ejecutivo resolvió mantener en sus cargos a Pablo Cabrera, representante de los trabajadores, y a Natalia Pereyra, representante de los usuarios. Según confirmó a la diaria la senadora Mónica Xavier, mañana ingresarán las venias al Senado.

Ayer la diaria intentó comunicarse con Pereyra, pero no fue posible. Cabrera transmitió a este medio que hasta ayer había una situación “de quietismo bien compleja” en ASSE. Dijo que él está trabajando con “la gente”, pero que no está yendo a ASSE, donde estaba todo “parado”. Comentó que el directorio transitorio designado por Vázquez –conformado por Heber Galli, Mario Castro e Ignacio Berti– solamente trabajó el tema salarial, para pagar los sueldos, pero que los temas de gestión y de asistencia “a largo plazo”, están “quietos” hasta que no comience a sesionar el nuevo directorio.

Cabrera transmitió preocupación por este “impasse”. Dijo que el 3 de enero había empezado a trabajar con la ex presidenta de ASSE, Susana Muñiz, en el proyecto de estatuto del funcionario de ASSE, y que su aprobación llevará tiempo; también se mostró preocupado porque “la Rendición de Cuentas está a la vuelta de la esquina” y “sigue sin tomar forma” porque no está sesionando el directorio.

Carámbula también ha manifestado la voluntad de crear un estatuto del funcionario. Cabrera se reunió con él, pero dijo que no entraron en detalles sobre las propuestas de trabajo. Según Cabrera, ASSE nunca tuvo un estatuto de funcionario; dijo que el proyecto en el que estaba trabajando junto con Muñiz apunta a definir la identidad del trabajador de ASSE, a “tener claro qué es ser trabajador de ASSE y tener claros los derechos y obligaciones que tiene ese trabajador con respecto a la institución”. Entre los contenidos, mencionó la carrera administrativa, y disposiciones en cuanto a la licencia maternal y situaciones de violencia doméstica. El proyecto en el que trabaja Cabrera apuntará a los funcionarios presupuestados, puesto que las reglas de los contratados por el derecho privado son muy distintas, agregó.