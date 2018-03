Fiscal explicó por qué pidió procesamiento sin prisión de ex jerarcas de ANCAP: “Si los metemos en una cárcel, la funden”

El fiscal Luis Pacheco solicitó ayer el procesamiento de varios ex jerarcas de ANCAP por la causa que investiga irregularidades en la administración del ente. Entre los procesados se encuentran el ex director y presidente del directorio Raúl Sendic. Según el pedido de procesamiento, Sendic incurrió, entre otros, en el delito de “abuso de funciones”.

La defensa de Sendic pedirá que se tome en cuenta que “el acusado, si bien puede haberse extralimitado en sus funciones, con el tiempo se arrepintió y cambió su accionar”. “De hecho, cuando ejerció la vicepresidencia de la República, prácticamente no cumplió con sus funciones. Más bien no hizo nada”, alega. El pedido de procesamiento, que también incluyó al ex presidente del ente José Coya y a los ex directores Germán Riet, Juan Gómez y Juan Justo Amaro, se centró en los negocios con Petroecuador y la cancelación de una deuda con la venezolana PDVSA.

En una conferencia de prensa brindada ayer, Pacheco explicó que se pidió el procesamiento sin prisión para “preservar el interés general”. “Si los metemos en una cárcel, la funden. Se trata de personas cuyas capacidades de hacerles perder dinero a las instituciones que los albergan son gigantescas. Y en el contexto actual de superpoblación carcelaria, el país no puede permitirse quedarse sin una prisión”.

La Fiscalía también analiza si los acusados representan “una amenaza para sus finanzas personales”. “Así como nos preocupamos por el daño patrimonial que le provocaron a la ciudadanía en su conjunto, también debemos ocuparnos de los daños patrimoniales que puedan ocasionar a sus familiares. Si los peritos consideran que existe un riesgo en este sentido, se va a nombrar un interventor que se encargue de administrar las finanzas de sus respectivos hogares. En el caso de Raúl Sendic, por ejemplo, se le podría prohibir usar sus tarjetas de crédito, para que el dinero destinado a las cuentas y los comestibles no termine destinado a calzoncillos, celulares o amoblamiento”, explicó Pacheco.