Fórmula de acuerdo por patentes: intendentes blancos aceptarían que la amnistía se limite solamente a sus familiares y amigos

El Congreso de Intendentes se reunió ayer en la Expoactiva de Soriano para discutir el tema de la posible amnistía para los deudores de patente de rodados, que es impulsada por los intendentes nacionalistas pero resistida por los frenteamplistas. A la salida del encuentro, un jefe comunal perteneciente al Partido Nacional (PN) declaró: “Acá de lo que se trata es de dar el ejemplo. Si nosotros pretendemos seguir teniendo deudas con los entes, con los proveedores, con los trabajadores, y no pagar nunca, no podemos pedirles a los propietarios de automóviles que paguen. Tenemos que tratar de evolucionar a un sistema en el que nadie pague sus deudas”. Pero durante la reunión de ayer no se llegó a un consenso y la discusión se pospuso para más adelante. De todas maneras, dirigentes nacionalistas aseguraron que gracias a los contactos informales entre los jefes comunales del oficialismo y la oposición podría aparecer una fórmula de acuerdo. “Ya sabemos que una amnistía generalizada no va a ser aceptada por el Frente Amplio. Como queremos alcanzar una decisión por consenso, estamos dispuestos a rebajar nuestras expectativas y aceptar una amnistía que abarque solamente a los familiares y amigos de los intendentes”, aseguró un diputado del PN. El legislador explicó que si bien los niveles de morosidad entre estas personas no es alta, esta situación podría cambiar en poco tiempo. “Con todas estas denuncias por nepotismo, y teniendo en cuenta que 2019 es año electoral, no sería raro que los familiares de los intendentes que tienen cargos de confianza los pierdan, y aquellos que están esperando una designación porque debido a su incapacidad no pueden conseguir un trabajo por vías decentes se queden con las manos vacías. A todas esas personas se les va a complicar pagar la patente. Todas las cuentas, de hecho. Yo creo que también habría que exonerarlos del pago de la luz, el agua, el teléfono, el cable y todas esas cosas. Y no les vendría mal algún vale por alimentos, porque se les viene la noche”.