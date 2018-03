Funcionarios del MGAP reclaman partidas extras ya acordadas; mañana harán un activo sindical en Montevideo

“Se ha hecho economía con el bolsillo de los trabajadores del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca [MGAP]”, expresó en diálogo con la diaria Vicente Silvera, presidente de la Asociación de Funcionarios de Ganadería, Agricultura y Pesca (AFGAP). El gremio reclama por el pago de dos partidas, y el lunes concurrió a una reunión en la Dirección Nacional del Trabajo (Dinatra) para solicitarle al organismo que interviniera para agilizar las resoluciones pendientes.

Por un lado, AFGAP reclama el cumplimiento del artículo 361 de la Ley de Presupuesto Nacional 2010-2014, que habilitó en el MGAP una partida anual de 20 millones de pesos a partir de 2011, incluidos aguinaldo y cargas legales, “para la adecuación de la estructura de remuneraciones que considere imprescindible a efectos de facilitar el proceso de reestructura organizativa y de cargos” del ministerio. El decreto 479, aprobado en 2011, reglamentó cómo debería ser el pago de esa compensación. Según explicó Silvera, en cuanto se aprobó esa norma, el MGAP distribuyó “una pequeña parte”, pero quedó pendiente el resto de la distribución. Recién el 14 de diciembre de 2017 lograron firmar un acuerdo, en la Dinatra, de cómo sería la distribución de esas partidas que, según Silvera, rondan los 16 millones de pesos. Sin embargo, el acuerdo no prosperó, porque no se pudo lograr la aprobación de la administración central, concretamente del Ministerio de Economía y Finanzas –por intermedio de la Contaduría General de la Nación–, de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y de la Oficina Nacional de Servicio Civil, detalló Silvera. Transcurridos casi 60 días de 2018, ya no pueden cobrar aquellos 16 millones de pesos porque, al no ser distribuida, la partida volvió a Rentas Generales. La AFGAP trabaja ahora para cobrar esas partidas a partir de este año, y para hacerlo cuanto antes, para recibirlas mes a mes. En diciembre de 2017 consideraba una tabla de la Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado y preveía otorgar a 75% de los funcionarios una mejora salarial de 5,6%.

“No hay todavía un compromiso concreto del ministerio, así lo manifestamos en la primera reunión que tuvimos este año con el nuevo ministro; pedimos que se actuara políticamente para que rápidamente se concretara ese acuerdo”, reclamó Silvera. Añadió que es dinero que los funcionarios han perdido desde 2011, y por eso expresó que “se hizo economía con el bolsillo de los trabajadores”.

Lo segundo que reclama la AFGAP es el pago total de partidas en tickets de alimentación. “Existe una licitación en la que se establecen 32 millones de pesos para distribuir en el año; el MGAP desde 2012 no ha cumplido con los 32 millones de pesos, por consiguiente, desde 2012 no existe una actualización del valor, hay un congelamiento de los tickets y se ha ido perdiendo el valor adquisitivo”, planteó. Agregó que en 2017 se distribuyeron alrededor de 21 millones de pesos, y que faltó el resto, que habían sido aprobados por licitación. “Estamos convencidos de que es necesario cumplir con esas licitaciones”.

El lunes, tras la reunión en la Dinatra, AFGAP resolvió convocar a un activo de militantes mañana a nivel nacional, para discutir cómo avanzar en esos y otros asuntos. Silvera comentó que se interiorizarán de la realidad de cada lugar de trabajo y que comenzarán a discutir los planteos hacia la Rendición de Cuentas, entre ellos la estructura del MGAP, y los problemas de recursos humanos, puesto que “hay carencias en todas las áreas del ministerio”, dijo. Tras el activo, se reunirá el Consejo Directivo de AFGAP y a las 14.30 darán una conferencia de prensa, en la que anunciarán las medidas o los pasos que darán, comentó.