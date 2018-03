Hinchas de Defensor Sporting están molestos por sector asignado en el Parque Central y verán el partido con Nacional mediante sus drones

El sábado se enfrentarán Nacional y Defensor Sporting en el Parque Central (oficialmente el “Gran” Parque Central, ya que los equipos suelen mentir en los nombres de las canchas, como con el “Campeón del Siglo” o el “Estadio” Franzini). Cuando se pusieron en venta las entradas, los hinchas violetas descubrieron que nuevamente se les asignó un sector minúsculo con poca visibilidad, luego de que en 2017 los clubes acordaran mejores tribunas en los partidos de ida y vuelta. Ni lerdos ni perezosos, los hinchas de Defensor Sporting utilizaron las redes sociales más exclusivas para boicotear su presencia el fin de semana y ya anunciaron que utilizarán sus vehículos aéreos no tripulados para seguir las instancias de juego en forma remota. “El patrón no piensa asistir”, dijo a Los Informantes (diario) el mayordomo de un simpatizante, que no quiso identificarlo por miedo a perder el empleo. “No hay vuelta atrás. Ya está cargando las baterías del dron que sobrevolará la zona el sábado”.