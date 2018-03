Intendencia de Florida negociará con empresas y MTOP para mantener boleto gratuito para estudiantes

La Intendencia de Florida (IDF) emitió ayer una declaración “ante las reiteradas consultas sobre la situación de los estudiantes beneficiarios” del subsidio para el transporte gratuito. La semana pasada, ediles del Frente Amplio denunciaron que la administración que conduce el nacionalista Carlos Enciso no había renovado un convenio con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que beneficiaba con transporte gratuito a más de 100 estudiantes de liceos floridenses.

La IDF aclara en el mensaje que su voluntad es “mantener los beneficios en todos los casos que hasta ahora se han atendido”, para que los estudiantes de Florida “continúen recibiendo los beneficios del transporte educativo gratuito”, pero agrega que necesita “racionalizar el costo del sector privado que se contrata”, debido “a las serias imperfecciones” que el sistema presenta. Se pone como ejemplo que “el traslado de 35 kilómetros de ocho estudiantes” cuesta 72.000 pesos, “o el caso de tres estudiantes por 65 kilómetros” sale 121.000 pesos, entre otros. Por eso, “la primera medida resuelta” por la IDF “es realizar una ronda de negociaciones con las empresas involucradas en este sistema de subsidios, para reacondicionar los mecanismos que permiten mantener el sistema de transporte educativo gratuito. También se solicitaron diversas reuniones al MTOP para buscar solución al tema”. La IDF añade que si en esas negociaciones no se arriba a una solución “satisfactoria a todas las partes”, la comuna “realizará un llamado abierto a licitación de transportes no regulares”, para “atender las necesidades del estudiantado”. La comuna aclara además que “si bien este tipo de subsidio no es competencia” del gobierno departamental, sino del gobierno nacional, tiene “voluntad política” de “mantener estos auxilios sociales”.