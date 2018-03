Intendentes del FA se reunirán hoy para buscar consenso sobre amnistía de patentes y multas antes de que se trate en el CI

Mañana habrá una sesión extraordinaria del Congreso de Intendentes (CI) a fin de decidir sobre la amnistía impulsada por los intendentes del Partido Nacional y el Partido Colorado para deudores de patentes (de vehículos de hasta 30.000 dólares de valor y de camiones de hasta 120.000) y multas (que se podrían pagar hasta en 60 cuotas). Hoy los intendentes frenteamplistas se reunirán con la intención de ponerse de acuerdo sobre qué postura van a adoptar al respecto, ya que hay visiones distintas.

Así las cosas, Aníbal Pereyra, intendente de Rocha, señaló a la diaria que primero hay que contextualizar el tema, porque se está discutiendo una refinanciación cuando está vigente otra que se aprobó hace un año. “Las herramientas hay que cuidarlas; no hay que cerrarse para ningún lado, pero hay que ver que está en curso una refinanciación de la que no se cumplieron todos los aspectos que acordamos en el CI, porque no se hizo la fiscalización que estaba prevista. Pero hubo varios miles de contribuyentes que se acogieron a ese plan y que están pagando las cuotas. Este otro [acuerdo] es más beneficioso en algunos términos”, indicó Pereyra, y subrayó que la nueva amnistía dejaría en desventaja a quienes se ampararon en la anterior “y también al que paga al día”; por eso le preocupa que se “abuse” de la refinanciación y se termine “debilitando la herramienta”. Además, señaló que el Sistema Único de Cobro de Ingresos Vehiculares (Sucive) es “formidable” para la “credibilidad del país”, porque antes era “una trampa al solitario”: “Yo empadronaba el auto en tal departamento porque el intendente era amigo mío y me daba exoneración”.

Por si no quedó claro, Pereyra indicó que “en el grueso del asunto” no está de acuerdo con la amnistía. No obstante, agregó que como no es un “negado”, piensa que en la reunión de hoy “hay que construir la solución con diálogo” y encontrar un equilibrio “buscando el punto común y teniendo en cuenta las realidades”. “A mí lo que me preocupa es la construcción institucional que se ha logrado en el CI, que es histórica”, afirmó el jefe de la comuna rochense, y advirtió que no se puede volver a la “guerra de intendencias”, porque en ese escenario “los que pagan el pato son los ciudadanos”. “Esa realidad se ha venido modificando a partir del diálogo y de la buena relación. Hoy la realidad es otra; los gobiernos departamentales tenemos certezas de las transferencias de los recursos, y eso nos da tranquilidad a todos, pero no sabría decir la solución cuál es”, remató Pereyra.

Por otro lado, la Intendencia de Montevideo es una de las más reticentes a la amnistía, según explicó la semana pasada en rueda de prensa Juan Voelker, director de Recursos Financieros de la comuna capitalina: “Nuestra visión es dar soluciones [...], no generar mejores condiciones para aquellos que tienen deudas que para los que pagan siempre en fecha”. En tanto, el intendente de Canelones, Yamandú Orsi, dijo a Radio Uruguay que la mejor propuesta será “la que logre el consenso” e incluya algunos conceptos “fundamentales”, como “que ninguna deuda sea más cara que el auto” (porque en ese caso “no se cobra nunca más”) y que “el buen pagador salga beneficiado”. Por último, Orsi explicó que una de las alternativas que se plantean es que cada intendencia maneje individualmente las deudas anteriores a la creación del Sucive, pero a su juicio esa no sería la mejor solución. Habrá que esperar para ver si hoy la encuentran.