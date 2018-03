La lista 711 aguardará el fallo de la jueza Larrieu para definir el futuro político de Raúl Sendic

“Sendic es el líder de la 711 y va a encabezar la lista en las elecciones de 2019”, sostuvo en setiembre de 2017 el senador Leonardo de León, del sector encabezado por el ex vicepresidente Raúl Sendic. “Estamos convencidos de la imagen de Raúl y del compromiso que tiene con el Frente Amplio”, agregó en aquel momento.

Tras el pedido de procesamiento de Sendic por abuso de funciones y peculado, dictado el lunes por el fiscal Luis Pacheco, la lista 711 resolvió aguardar la sentencia de la jueza Beatriz Larrieu antes de evaluar políticamente el futuro del ex vicepresidente, dijeron a la diaria fuentes del sector.

Para el delito de abuso de funciones se prevé una pena de inhabilitación para ejercer cargos públicos de dos a cuatro años, y por el de peculado se extiende el máximo de la inhabilitación a seis años. De todos modos, esa decisión le compete a la jueza.

Los dirigentes de la lista 711 optaron por no hacer declaraciones por el momento. Sí habló el abogado de Sendic, Ignacio Durán. En el programa Desayunos informales, de Canal 12, Durán evaluó como “satisfactorio” el dictamen de Pacheco. “Como defensa, para todo lo que se habló, lo que se supuso y las imputaciones que se le habían hecho al ex vicepresidente, que el propio dictamen del fiscal diga que [el pedido de procesamiento] es sin prisión, pudiendo haberlo procesado con prisión, dice mucho en relación a lo que dijimos: Sendic pudo haber cometido errores, pero no estamos ante un caso de enriquecimiento indebido”, afirmó. Agregó que su defendido “no va a ir a la cárcel”, porque el fiscal “dice claramente que no hay peligro de frustración de la prueba ni riesgo de fuga” (esto se refiere, obviamente, al tiempo que pueda pasar como procesado si la jueza acepta el pedido del fiscal; otro tema será la sentencia de Larrieu).

El abogado sostuvo que a Sendic “se le imputaron muchas cosas” pero que lo único que “se presume” es que hubo abuso de funciones, “que es el delito chicle, el delito elástico que se aplica para casi todo en la función pública”. Afirmó que esa tipificación debería ser eliminada, porque así opinan que debe hacerse “la cátedra penal en su conjunto” y todos los partidos políticos. “Lo que debería crearse es un delito de enriquecimiento indebido cuando ingresaste a la función pública. Al funcionario deberían tomarle una foto cuando es electo y otra cuando sale. Si salió con más patrimonio del que tenía cuando ingresó, cabe esta figura legal”, consideró.